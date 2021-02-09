Uyanış Büyük Selçuklu 20. bölüm full izle! Uyanış Büyük Selçuklu 21. bölüm fragmanı yayında...

TRT1'in dikkatle izlenen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 21. yeni bölüm ön izlemesinde Tapar'ın isteği damga vurdu. Dizinin son bölümünde Hasan Sabbah'ın planı ise tepkiye neden olmuştu. Başarılı oyuncuları ve dikkat çeken konusuyla her hafta pazartesi akşamı TRT1 ekranlarına izleyicisi karşısına çıkıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tacülmülk, Hasan Sabbah’ın bir tertibiyle edindiği yanlış istihbarat neticesinde Sencer’in Kara Tepe’ye pusulandırdığı askerlerin büyük bir kısmını buradan çekmişti. Bu suretle pusulanan az sayıda Selçuklu askerinin öldürülmesine ve Hasan Sabbah’ın devletin mühim bilgilerini içeren evrakları ele geçirmesine sebep olmuştu. Giriştiği bu eylemle Melikşah’ın gözünden düşecek olan Tacülmülk’ün cezası ne olacaktır?Öte yandan Sencer, Sabbah’ın Selçuklu’nun gizli evraklarını haçlı kontlarına teslim edeceğini öğrenmişti. Bu teslimatın gerçekleşeceği yeri de öğrenen Sencer, Nizamülmülk ve yiğitleriyle beraber teslimat yerine bir baskın yapmıştı. Sencerler, Sabbah, Markus ve haçlı kontlarından Selçuklu’nun birçok sırrını içeren evrakları almayı başarabilecekler midir? Sencer, Markus’u ve Sabbah’ı yakalayıp intikamını alabilecek midir?Tüm bunların yanı sıra Zübeyde’nin emrini dinlemeyip Kınık Obasına, Melikşah’ın yanına gelen Terken, Melikşah’ın otağında Başulu ile karşılaşmıştı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 21. BÖLÜM ÖN İZLEME

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM FULL İZLE...