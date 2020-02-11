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11.02.2020 - 15:23 |

Vedat Milor'dan Canan Karatay'a gönderme

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Vedat Milor, Canan Karatay'a göndermede bulundu. Karatay'ın koronavirüs açıklamalarının ardından Milor, sözleriyle takipçilerini güldürdü.

Vedat Milor'dan Canan Karatay'a gönderme

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Canan Karatay, “Koronavirüs dediğimiz diğer virüslerden farkı yoktur, grip enfeksiyonudur. Bağışıklık sisteminizi güçlendireceksiniz” ifadesini kullandı. Karatay’ın “Turp yerseniz turp gibi olursunuz fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz” sözleri çok konuşulmuştu. 

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan gurme Vedat Milor ise Karatay’a göndermede bulundu.

Karatay’ın "Turp yerseniz turp gibi olursunuz fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz"  şeklinde verdiği beslenme tavsiyelerinde kullandığı sözlere yanıt veren Milor, “Anladığım kadarıyla hıyar yemeyi bırakıyoruz” dedi.

    11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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