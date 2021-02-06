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06.02.2021 - 14:49 |

Vedat Milor'dan yeni anket: Tarhana mı, mercimek mi?

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medyada yeni bir anket paylaştı. Twitter'da takipçilerine, "Uluslararası bir çorba yarışması olsa, tarhana mı yoksa mercimek ile mi katılırdınız?" diye sordu.

Vedat Milor'dan yeni anket: Tarhana mı, mercimek mi?
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Dünyanın dört bir yanına yaptığı lezzet yolculukları ile bilinen, aynı zamanda ekonomi, hukuk ve uluslararası ilişkiler alanında eğitim almış bir akademisyen olan gurme Vedat Milor, sosyal medya hesabından yeni bir anket başlattı.

Sosyal medyayı oldukça etkin kullanan Vedat Milor, "Farz edelim ki uluslararası bir çorba yarışmasına bu ikisinden birini göndermemiz gerekiyor. Hangisini seçerdiniz? Tarhana mı? Mercimek mi?" diye sordu. Milor, "Ülke olarak zengin bir çorba çeşitliliğine sahibiz. TARHANA ve MERCİMEK çorbaları da bu zenginliğin en bilinen unsurlarından ikisi. Farz edelim ki uluslararası bir çorba yarışmasına bu ikisinden birini göndermemiz gerekiyor. Hangisini seçerdiniz?" diye yazdı.  

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MERCİMEK ÖNDE
Anket yeni başladı fakat Mercimek çorbası seçeneği önde gidiyor. Anketin yanı sıra ortaya eğlenceli yorumlar da çıktı.

Vedat Milordan yeni anket: Tarhana mı, mercimek mi

İşte onlardan bazıları:

-Bamya çorbası nerede hocam bir Konyalı olarak kırıldım. Kendim sevmesem de propagandasını her zaman yaparım.

-Mercimek ne Allah aşkına ya? Sade erişte gönderin daha iyi!

-Bol sarımsaklı işkembeyi koy bakalım rakipler nasıl Allah'ına kavuşuyor.

-Şahsen her ne kadar mercimeğe oy vermiş olsam da Uluslar arası bir çorba yarışmasına gidecek tek çorba yüksük çorbası olurdu.

-Tarhana ne ya gerçekten. Keloğlan mıyız biz?

6 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni6 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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