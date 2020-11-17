Virüs filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Virüs filmi kaç yılında çekildi?

Virüs filmi konusu ve oyuncu kadrosu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2013 yılında vizyona giren Virüs filminin başrollerinde Emily Hampshire, Kris Holden-Ried,Shawn Doyle yer alıyor. Bir zombi enfeksiyonu nedeniyle binlerce insan bu virüsten etkilenmiştir. Dönüşenlerin hayatta kalmaları ise tek bir ilaç sayesinde mümkün olabilmektedir. İşte Virüs filmi konusu ve oyuncuları...

VİRÜS FİLMİ KONUSU

The Returned (İspanyolca: Retornados), Hatem Khraiche tarafından yazılan ve başrollerinde Emily Hampshire, Kris Holden-Ried, Shawn Doyle ve Claudia Bassols'un oynadığı, Manuel Carballo tarafından yönetilen 2013 İspanyol-Kanada gerilim filmi.

Bir zombi enfeksiyonunun etkilerini engellemek için günlük dozlar gerektiren nadir ve elde edilmesi zor bir ilaç azaldığında, bir doktor (Hampshire) ve enfekte olan kocası (Holden-Ried) öfkeli göstericilerden kaçınmak için kaçar.

1980'lerde dünya çapında bir zombi salgını yayılır ve tahminen 100 milyon insanın ölümüne neden olur. Bir çare bulmak için eşi görülmemiş miktarda araştırma yapılır, ancak ortaya çıkan ilacın etkili olması için günlük dozlar gerekir. Enfekte kişi tek bir dozu bile kaçırırsa, hızla ve geri dönülmez bir şekilde vahşi bir zombi durumuna dönüşürler. Formül yalnızca ölü vahşi zombilerden çıkarılabildiğinden, malzemelerin tükeneceğine dair sürekli söylentiler var.

"Geri dönen" olarak adlandırılan enfekte insanlar bağnaz ve korkulu enfekte olmamış insanlardan ayrımcılığa ve şiddete maruz kalıyor. Geri dönenleri önemseyen ve sentetik bir ilaç geliştirmeye yönelik araştırmaları desteklemek için para toplayan bir doktor olan Kate, tedavinin karaborsa dozlarını stokluyor ve yakında biteceğinden korkuyor. Müzik öğretmeni olan kocası Alex, nöbet geçirdiğini düşündüğü bir adama yardım etmeye çalıştığında enfekte oldu.

Alex, onu hemen kabul eden en iyi arkadaşı Jacob'a geri döner. Protestocular şiddete başvurduğunda ve hükümet karantina kampları kurmaya başladığında, Jacob ve karısı Amber, Alex ve Kate'i şehir dışında onlarla birlikte kalmaya davet eder. Alex, hem cinayet teşebbüsünden hem de polis aramalarından kıl payı kurtulur. Kate'in kaynağı öldüğünde ve kanıt Amber'i işaret ettiğinde, Kate, Alex'e tedaviyi tedarik edip etmediğini kontrol etmesini ister. Alex, tek bir doz ve Jacob'dan Amber enfekte olduğu için geri kalanını aldığı için özür dileyen bir not bulur.

İnsan olarak yaşamak için yalnızca bir gün kala Alex, yeni bir kaynak bulmak için çaresiz kalır. Kate şehre döner ve ikilemini ona hastanenin tüm zulasını veren hastane şefine açıklar. Bununla birlikte, enfekte bir çocuğun ebeveyni, kabı çalmaya çalışır ve bununla ilgili sonraki kavgada, tüm içerik yok edilir.

Perişan olan Kate, eli boş döner ve kendisini duvara zincirlemiş olan Alex'i rahatlatır. Alex, yavaş yavaş değişimin belirtilerini yaşar ve Kate'in onu başından vurmasını ister. Geçmişinde annesi enfeksiyon kaptığında travmatik bir deneyim yaşamış olan Kate, onu buna mecbur etmek istemez, ancak döndüğünde onu ekran dışında öldürür. Kate, işlerini halletmek için şehre döndüğünde, hastane şefi heyecanla ona araştırmacıların sentezlenmiş bir tedavi oluşturduğunu söyler. Kate keder içinde dizlerinin üzerine çöker.

Son sahnede, birkaç ay sonra hamile Kate, bir kitap turunda Jacob ve Amber'a suikast düzenlemeye hazırlanır.

OYUNCULAR

Emily Hampshire Kate

Kris Holden-Ried Alex

Shawn Doyle Jacob

Amber olarak Claudia Bassols

Barry Flatman Hastane Şefi