Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında? MasterChef'in yeni yarışmacısı Walison Fonseca aslen nereli?

Walison Fonseca kimdir sorusu MasterChef yarışmasının takip edenler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu hafta yarışmaya veda eden isim Selin Aydın oldu. Selin Aydın'ın yarışmaya veda etmesinin ardından bu hafta yarışmaya yeni katılacak olan isim de yayınlanan fragman ile belli oldu. Sempatik tavırları ile dikkat çeken final turunda elenerek son 16'ya kalamayan isim Walison Fonseca bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde yarışmaya dahil olacak. Peki Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

MASTERCHEF WALİSON FONSECA KİMDİR?

Brezilyalı, Santos Sao Paulo doğumlu ve 35 yaşında. 18 yılı oyuncu ve model kariyerinde uluslararası alanda başarılı işler yapmış. Meksika, ABD (Miami, NYC, Los Angeles), İtalya (Milano), Kore ve diğerleri gibi 4'ten fazla ülkede yaşamış.

Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş biliyor.

Dünyada uzun yıllar sonra Malta adasında bir işim vardı ve bu işten sonra Türkiye'yi tanımaya ilgi duydum, kısa süre sonra İstanbul'a aşık oldum ve burada yaşamaya karar verdim. Türk kültürünü seviyorum çünkü burada kendimi evimde hissediyorum.

Melisa Pınar ile evli olan Walison Fonseca’nın 11 yaşında Amaya adında bir çocuğu var.