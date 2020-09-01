Yağmur Sarıoğlu: Kontrol delisiyim

Yağmur Sarıoğlu, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nda doğurmayı çok isterdim. Ama 40’ıncı haftamı bekliyorum” dedi.

39 haftalık hamile olan Sarıoğlu, "Kontrol delisiyim. Her şeyin kendi gözetimimde olması gerekir. Ama üçüncü çocuktan sonra kaça bölünmem gerektiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.