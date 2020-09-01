01.09.2020 - 09:46 |
Yağmur Sarıoğlu: Kontrol delisiyim
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Pilot Yağmur Yılmaz, 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Çocukları Sarp 2011’de, Sare ise 2018’de dünyaya gelmişti. Yağmur Sarıoğlu 39 haftalık hamile. Bir erkek daha geliyor.
Yağmur Sarıoğlu, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nda doğurmayı çok isterdim. Ama 40’ıncı haftamı bekliyorum” dedi.
39 haftalık hamile olan Sarıoğlu, "Kontrol delisiyim. Her şeyin kendi gözetimimde olması gerekir. Ama üçüncü çocuktan sonra kaça bölünmem gerektiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.