17.05.2020 - 22:13 |
Yalan Dolan filmi konusu nedir? Yalan Dolan filmi başrol oyuncuları kimlerdir?
2018 yılında İstanbul'da çekilip vizyona giren ve büyük beğeni toplayan Yalan Dolan filmi, bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor. Peki yönetmenliğini Michael Şahin Derun'un yaptığı Michael Şahin Derun filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? İşte Michael Şahin Derun filmi ile ilgili bilinmesi gerekenler...
YALAN DOLAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yalan Dolan, kusursuz bir plan yapıp, sistemin hatalarını kullanarak bir banka soygunu yapmak isteyen altı arkadaşın hikayesini konu ediyor. Michael Şahin Derun'un yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki filminin oyuncu kadrosunda Şafak Sezer, Çetin Altay, Burcu Binici gibi isimler yer alıyor.
YALAN DOLAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Yapım Yılı : 2019
Yönetmen : Michael Şahin Derun
Oyuncular : Şafak Sezer, Burcu Binici, Çetin Altay
Türü : Komedi