Yarım kalan mutluluk

Demet Sabancı Çetindoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıl dönümü sebebiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına düzenleyeceği ‘Ata’mızın Sofrası’ yemeğini iptal etti. İş insanı, uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü, Pera Palace Hotel’de Ulu Önder’in konakladığı ve şu an Atatürk Müze Odası olarak kullanılan 101 numaralı odadaki etkinliği, koronavirüs salgını nedeniyle yapmama kararı aldı.Otelin yönetim kurulu başkanı Çetindoğan, yemek masasının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak, “Heyecanımız bugün için yarım kaldı. Ancak dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen ve etkilemeye devam eden şu virüs konusu geçtiğinde, inşallah O’nun en sevdiği yemekleri yerken de Ata’mızı anmak, yâd etmek kısmet olsun. Her zaman olduğu gibi bugün de Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz” notunu yazdı.