Yasak Elma 88. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Yasak Elma 87. bölüm...

Her hafta FOX ekranlarında seyirci karşısına çıkan Yasak Elma dizisi fragmanı pazartesi günleri sorgulananlar arasında bulunuyor. Dizinin son bölümünde, Yıldız, Çağatay'ın annesi tarafından ağır ithamlara maruz kalır. Çağatay'ın gönlünü kazanmaya çalışan Yıldız, babasıyla da arasını düzeltmek için çaba harcar. İşte, Yasak Elma yeni bölüm detayları...

YASAK ELMA 88. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Yasak Elma, FOX'un sevilen ve reytinglerde büyük başarı gösteren dizilerindendir. Oyuncularıyla dikkatleri çeken dizinin 88. yeni bölümü henüz ekrana gelmedi.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Çağatay’ın gözünde kendini aklamaya çalışırken, bir yandan da Hasan Ali’yle oğlunun arasını düzeltmeye çabalar. Feride, Yıldız’ı ilk gördüğü andan itibaren sevmemiştir ve oğlunu bu konuda doldurur. Çağatay’ın ciddi bir ilişki istememesi Yıldız’ın geri adım atmasına sebep olur.