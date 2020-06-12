MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Yasemin Allen, İstanbul'a geliyor
12.06.2020 - 17:05 |

Yasemin Allen, İstanbul'a geliyor

ABD-İngiltere ortak yapımı ‘Strike Back’ dizisinde iki sezon boyunca rol alan Yasemin Allen, önümüzdeki hafta yeni dizi projeleri görüşmek ve yaz tatilini yapmak üzere Türkiye'ye geliyor.

Yasemin Allen, İstanbul'a geliyor
ABONE OL

Yasemin Allen, üç yıl önce gittiği Los Angeles’ın ardından Londra’ya yerleşmiş ve iki sezon boyunca İngiltere-ABD ortak yapımı ‘Strike Back’ adlı dizide oynamıştı. Başrol kadrosunda yer aldığı ve bir Rus ajanını canlandırdığı dizi ile önemli bir uluslararası başarı sağlamıştı.

Güzel oyuncu, aldığı yeni teklifleri değerlendirmek ve görüşmeler yapmak için 17 Haziran’da İstanbul’a geliyor. Mart ayında gelmeyi planlarken corona virüs tedbirleri kapsamında başlayan seyahat kısıtlamaları nedeniyle Türkiye gelişini erteleyen Allen, tarifeli uçak seferlerinin açılması üzerine gelecek hafta İstanbul’da olacak.

Yeni sezon için dizi görüşmelerine katılacak olan Allen, daha sonra İstanbul ve Bodrum’da yapacağı tatilde arkadaşlarıyla hasret giderecek.

    Magazin Haberleri Bülteni (12 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Demet Akalın ve Alişan'dan müzik ziyafeti

    Demet Akalın ve Alişan'dan müzik ziyafeti

    Sıfır makyaj Seda Bakan

    Sıfır makyaj Seda Bakan

    Deniz Akkaya: Tedbiri elden bırakmıyorum

    Deniz Akkaya: Tedbiri elden bırakmıyorum

    Murat Övüç'ün 1,5 yıla kadar hapsi istendi!

    Murat Övüç'ün 1,5 yıla kadar hapsi istendi!

    Sıradaki Haber