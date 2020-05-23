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HaberlerMagazin Haberleri Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı: Aklımı kaçırabilirim!
23.05.2020 - 14:01 |

Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı: Aklımı kaçırabilirim!

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından paylaştığı video ile takipçilerini şaşırttı.

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Hüngür hüngür ağlayan Yeliz Yeşilmen, "Bazen kelimeler düğümlenir hiçbir şey söyleyemezsin. Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var. Ama şükrediyorum. Çol doldum, hep iyi şeyler mi paylaşacağız? Anlatacak, paylaşacak kimsem yok. İçimdeki duyguları dökmezsem aklımı kaçırabilirim, ölebilirim" dedi.

Anne ve babasının olaylardan habersiz olduğunu belirten şarkıcı, daha sonraki paylaşımlarında ise "Bahçeye kaçtım çocuklarımdan. Neden ağladığımı bilmelerini istemiyorum. Umarım büyüdüklerinden anlarlar acılarımı. Toparlayacağım, söz veriyorum. Her şeyi sabredip, susan kadınlardanım. Ama ağzımı bir açtım mı terbiyemi bozmayarak öyle şeyler kanıtlarım ki sizin de ağzınız açık kalır. Şuan kimseye bir şey açıklamıyorum, açıklamayacağım. Ok yaydan çıkmıştı, duruldum" ifadelerini kullandı.

Yeliz Yeşilmen gözyaşlarına boğulduğu anları takipçileriyle paylaştıŞarkıcı Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından paylaştığı video ile takipçilerini şaşırttı.
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Cadde Yazarları

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