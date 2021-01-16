YENİ YAŞ DİLEKLERİ TUTULDU!

Sosyal yaşamın ünlü simaları, doğum günleri vesilesiyle pandemi kuralları çerçevesinde dostlarıyla buluştu. Önceki gün ‘Dönüşüm Platformu’nun yeni sezon faaliyetlerini değerlendirmek üzere toplantıya katılan Reyhan İpekel ve Betül Gülbahar’a arkadaşları sürpriz pasta keserken, cemiyetin genç isimlerinden Alara Mildon, ‘Audrey Hepburn’ konseptli doğum günü sürprizinde şıklığıyla göz kamaştırdı.

TEMA Vakfı’nda yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Esra Öztürk ise, “Bu sene herkes gibi ben de tüm dünya için sağlık diliyorum” diyerek, duygularını ifade etti. İşte sayfamıza yansıyan diğer renkli kareler...