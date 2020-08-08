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HaberlerMagazin Haberleri Yeşim Salkım'dan Murat Övüç’ün özrüne cevap!
08.08.2020 - 10:17 |

Yeşim Salkım'dan Murat Övüç’ün özrüne cevap!

Şarkıcı Yeşim Salkım, sahnede kendine küfür eden sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün özrünü kabul etmedi.

Yeşim Salkım'dan Murat Övüç’ün özrüne cevap!
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Murat Övüç, sahne aldığı mekanda Yeşim Salkım’a ağır bir küfür etmişti. Söz konusu görüntülerin ortaya çıkması sonrası büyük tepki çeken Övüç, sosyal medyada yayınladığı video ile ünlü şarkıcıdan özür dilemişti.

Yeşim Salkım, Instagram hesabından Murat Övüç'ün özrüyle ilgili açıklama yaptı. Övüç ile mahkemede hesaplaşacağını tekrar eden ve "Bunun başka bir yolu yok" diyen şarkıcı, aracı olup ortamı yumuşatmak isteyenlere, “Sizi ilgilendirmez, lütfen ve lütfen karışmayın. Ben bu konuyu o insanla çözeceğim” dedi.

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