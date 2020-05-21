Yıldız kutlaması!

Dünyaca ünlü Meksikalı oyuncu Salma Hayek, 14.8 milyon takipçili Instagram hesabından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir paylaşımda bulundu. 53 yaşındaki aktris, hikaye kısmında Türk bayrağını yayınlayarak “Happy Independence Day Turkey–Mutlu bağımsızlık günü” notunu yazdı. Hayek’in Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile kurduğu yakın dostluk nedeniyle böyle bir paylaşım yaptığı tahmin ediliyor.