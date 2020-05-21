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21.05.2020 - 07:00 |

Yıldız kutlaması!

Dünyaca ünlü Meksikalı oyuncu Salma Hayek, 14.8 milyon takipçili Instagram hesabından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir paylaşımda bulundu.

Yıldız kutlaması!
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Dünyaca ünlü Meksikalı oyuncu Salma Hayek, 14.8 milyon takipçili Instagram hesabından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir paylaşımda bulundu. 53 yaşındaki aktris, hikaye kısmında Türk bayrağını yayınlayarak “Happy Independence Day Turkey–Mutlu bağımsızlık günü” notunu yazdı. Hayek’in Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile kurduğu yakın dostluk nedeniyle böyle bir paylaşım yaptığı tahmin ediliyor.

Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkındalık yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularından sıkılarak, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" sözleriyle isyan etmişti. Gacemer son paylaşımında, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.
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