‘Yüreğimiz yandı’

Cüneyt Arkın: İdlib’de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Acun Ilıcalı: Başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah tüm milletimize sabır versin.

Hadise: Kelimeler boğazımda düğüm... Hissettiğim acıyı anlatamıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum... Dualarım Mehmetçiğimiz ile...

Beyazıt Öztürk: Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ocaklara acı düştü... Allah acılı ailelerine sabır versin.

Yılmaz Erdoğan: Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, acılı ailelerimize güç ve sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun...

Oktay Kaynarca: Kardeşlerim, Allah yar ve yardımcınız olsun... Şehitlerimizin mekanı cennet, gazilerimizin şifaları tez olsun...

Sinan Akçıl: Bize kalleşçe saldırmadan önce tarihimize bir baksaydın keşke... Başımız sağ olsun... Önce Vatan!

Sıla: Uyumuyorum ve uyumayacağım. Biliyorum; bu gece hiçbirimizin gözüne uyku girmiyor, girmeyecek. Sadece bu gece de değil. Bu zulüm yetti artık. Nasıl bir metanetle karşılanabilir ki bu! Senin canın canımızdır Mehmetçik...

Demet Akbağ: İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize, Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim.

İrem Derici: Başımız sağ olsun Türkiyem, çok üzgünüm, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum...

Murat Boz: Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Doğa Rutkay: Bu vatan sıvasız, penceresiz evlerde büyüyen, ailesi yoksullukla mücadele eden lakin kanaatkâr ve gönlüne vatan sevgisi yerleştirilerek büyüyen, büyütülen yiğitlerindir. Şehitlerimiz var...

Deniz Seki: Sözün bittiği yerdeyiz. Ne denilir, bu acı nasıl tarif edilir, inanın bilmiyorum. Çok üzgünüm, geceden beri uyuyamıyorum. Keşke elimizden bir şey gelse... Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun canım ülkem.

Fatma Girik: Bugün karanlık bir sabaha uyandık. 33 çocuğumuz şehit oldu. Ailelerine sımsıkı sarılsam da acılarını bir iğne ucu kadar hafifletsem keşke ama hiçbir şey yüreğimizdeki bu acıyı soğutamaz. Ülkeme barışın, huzurun bir an önce gelmesini diliyorum. Başımız sağ olsun.

Tarkan: Başımız sağ olsun. İdlib’de hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Dualarım Mehmetçikle...

Emel Sayın: Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, ailelerine de sabır versin, yaralı evlatlarımıza acil şifalar diliyorum, başımız sağ olsun!

Tolga Çevik: Bu gece gelen şehit haberleriyle içimiz yandı. Anaları, babaları düşünmeden bir an geçmiyor. Eşsiz evlatlarımıza, kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifa. Bitsin artık bu haberler. Bu vatanın hiçbir evladına zeval gelmesin.

Kenan Doğulu: İdlib’de gerçekleşen saldırı sonrası hayatını kaybeden Mehmet-çiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yakınlarının, ailelerinin ve Türk Milleti’nin başı sağ olsun...

Aslı Tandoğan: İçim paramparça... Boğazım düğüm düğüm... Allah’ım sen koru Mehmetçiğimizi... Şehitlerimize rahmet eyle...

Gamze Özçelik: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Ya Rabb’im şehitlerimize rahmet eyle, yakınlarına sabır ver. Ordumuzu, yurdumuzu, milletimizi her türlü düşmandan koru. Yarattıklarının şerrinden yine sana sığınırız Allah’ım... Bizi sensiz bırakma. Bize birlik ve dirlik nasip et. Şüphesiz sen her işinde galip olansın ve gücün her şeye yeter... Amin.

Şahan Gökbakar: Çok üzgünüm, gencecik canlar gitti... Allah şehitlerimize rahmet eylesin.

Erkan Kolçak Köstendil, tek kişilik gösterisi ‘12 Numaralı Adam’ı önceki akşam İzmir’de sahneledi. Oyun sonunda bir annenin hüngür hüngür ağlayarak, kulise geldiğini ifade eden oyuncu, “Oğlu İdlib’de askermiş. ‘Ara konuşalım’ dedik, eli titredi... Aradı, konuştuk, sohbet ettik. Bizler birkaç saat sonra anladık İdlib’de neler olduğunu... Yitip gidenler rakam olsa keşke, ateş düştü yüreğimize... Hepimizin başı sağ olsun” diyerek, yaşadıklarını anlattı.

Türkan Şoray: Derin bir acı içindeyim. Yüreğimiz dağlandı. 33 evladımızı kaybettik. Ailelerine Allah’tan sabır diliyorum. Nurlar içinde yatsınlar. İnşallah bu aldığımız son acı haber olur.

Behzat Uygur: Mehmetçiklerimiz... Çok çok acı... Allah’ım analarına, babalarına sabır ver..

Hakan Altun: Şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum... Yüce Türk milletimizin başı sağ olsun.

Pınar Altuğ Atacan: Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun Mehmetçiğimiz...

Cansu Kurtcu: Türkiye sözün bittiği yerde! Artık bu siyasetler üstü bir durum! İdeolojiler üstü! Allah’ım bize güç ver, sabır ver!

Kaan Urgancıoğlu: Çok acı! Şehitlerin ailelerine sabır dilemekten başka bir şey gelmiyor elimizden...

Işın Karaca: Şu mübarek günün yüzü suyu hürmetine.. Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun. Dualarımız Mehmetçiklerimizle...

Televizyon ve müzik dünyasının ‘En iyilerinin’ ödüllerinin verildiği ve dün akşam yapılması planlanan 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, iptal edildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin bugün Emine Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan ‘TİM İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni’, ileri tarihe ertelendi.

29 Şubat-1 Mart tarihlerinde Kars’ta gerçekleşmesi beklenen 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı ‘Sarıkamış Rallisi’ iptal edildi.

W Istanbul’da ‘İlham Veren Kadınlar’ın ve iş insanlarının buluşacağı ‘What She Said’ paneli iptal edildi.

Ferhat Göçer’in dün akşam Maslak Uniq Hall’de sahneleyeceği ‘Aldırma Gönül’ oyunu,

31 Mart’a ertelendi.

Kerem Alışık, Kaan Taşaner ile İştar Gökseven’in başrolünde yer aldığı ve bu akşam sahnelenmesi planlanan ‘Esaretin Bedeli’ oyunu, 4 Nisan’a ertelendi.

16 Mart’ta başlaması planlanan Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’un 13 Nisan’da gerçekleştirilmesine karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Tiyatroları, iki gün perde açmayacak.

İlçe belediyeleri hafta sonu etkinliklerini iptal ettiklerini duyurdu.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) bugünkü Gypsy Devils Orchestra konseri gerçekleşmeyecek.

Halil Sezai, Berkay, Haluk Levent, Pinhani, Haktan ve Bülent Ortaçgil de sahnelerini iptal etti.