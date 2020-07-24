24.07.2020 - 13:24 |
Zehra Çilingiroğlu'nun alışveriş stili
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
İstinyePark'ta dünyaca ünlü mağazaları gezen Zehra Çilingiroğlu, siyahlar içerisinde görüntülendi.
Alışveriş turuna siyah tulumu ile çıkan Çilingiroğlu, derin sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.