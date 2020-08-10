10.08.2020 - 11:37 |
MasterChef kadrosu kimler? Dün MasterChef'i kim kazandı?
MasterChef'te ilk 8 belli oldu. Bugün yeni 14 kişilik ekip kıyasıya mücadele verecekler. Yalnız dünkü yarışmayı seyredemeyenler kazanan isimleri merak ediyor ve MasterChef'i kim kazandı? sorusunu yöneltiyor.
MasterChef'ta son 16 yavaş yavaş şekilleniyor. Geçen hafta 14 yarışmacının ter döktüğü programda dün 8 kişinin isimleri belli oldu. Bu hafta yeni 14 kişilik grup 8'e adını yazırmak için çabalayacak. Peki, dün MasterChef'i kim kazandı?
MASTERCHEF'İ KİM KAZANDI?
Dün 8 yarışmacı adını son 16'ya yazırmak için mücadele etti. Kıran kırana geçen bir mücadele gerçekleşti. İlk yarışmada en iyi yapan Esra oldu ve önlüğü kaptı. Ardından 7 yarışmacı sahneye çıktı. Süt ve şekerden tatlı yapan yarışmacılardan bunu en iyi yapan isim Furkan oldu ve kardoya alındı.
2020 MASTERCHEF İLK 8 KADROSU
1. Serhat Doğramacı
2. Duygu Acarsoy
3. Özgül Coşar
4. Emir Elidemir
5. Ayyüce Kamit
6. Sedat Tuncer
7. Esra Tokelli
8. Furkan Yalçın
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