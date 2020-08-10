MasterChef kadrosu kimler? Dün MasterChef'i kim kazandı?

MasterChef'ta son 16 yavaş yavaş şekilleniyor. Geçen hafta 14 yarışmacının ter döktüğü programda dün 8 kişinin isimleri belli oldu. Bu hafta yeni 14 kişilik grup 8'e adını yazırmak için çabalayacak. Peki, dün MasterChef'i kim kazandı?

MASTERCHEF'İ KİM KAZANDI?

Dün 8 yarışmacı adını son 16'ya yazırmak için mücadele etti. Kıran kırana geçen bir mücadele gerçekleşti. İlk yarışmada en iyi yapan Esra oldu ve önlüğü kaptı. Ardından 7 yarışmacı sahneye çıktı. Süt ve şekerden tatlı yapan yarışmacılardan bunu en iyi yapan isim Furkan oldu ve kardoya alındı.

2020 MASTERCHEF İLK 8 KADROSU



1. Serhat Doğramacı

2. Duygu Acarsoy

3. Özgül Coşar

4. Emir Elidemir

5. Ayyüce Kamit

6. Sedat Tuncer

7. Esra Tokelli

8. Furkan Yalçın