228 Alan Kodu Nerenin? 0228 Telefon Kodu Nereye Ait?

Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Bulunan her il ayrı alan kodlarına sahiptir. Aranacak olan ilin alan kodu öğrenildikten sonra telefon numarası girilip aranabilir. Ülkemizdeki illerin bazıları bir tane alan koduna sahiptir. Fakat bazı iller birden fazla alan koduna sahip olabilir.

228 Nerenin Alan Kodu?

228 numaralı alan kodu Bilecik iline aittir. Şehir dışından Bilecik ilçelerinden herhangi bir sabit numara aranmak istendiğinde aranacak olan telefon numarasının başına alan kodu yani 0228 alan kodu girilmelidir.

0228 alan kodu Bilecik şehrine ait bir alan kodudur. Bilecik sınırları içerisinde birçok ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler arası yapılan aramalarda alan kodunun girilmesine gerek duyulmaz iken, şehirlerarası yapılacak aramalarda aranacak olan şehrin alan kodu mutlaka girilmesi gerekir.