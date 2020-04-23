31 Nerenin Plakası? Hatay İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. 31 numaralı plaka kodu ise ülkemizde Hatay iline ait bir plaka kodudur.



31 Nerenin Plakasıdır?



31 numaralı plaka kodu Hatay iline aittir. Plaka kodları araçların plakalarındaki ilk iki haneli kodlardır. Bir aracın plakasındaki kodun 31 olması halinde bu aracın Hatay iline kayıtlı olduğu bilinir.



Hatay İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?



Hatay merkez Plaka Harf Grupları



- 31 Özel 001-31 Özel 100

- 31 AC 001-31 AZ 999

- 31 D 0001-31 D 9999

- 31 DA 001-31 DZ 999

- 31 EZ 001-31 EZ 999

-- 31 FA 001-31 FZ 999

- 31 E 0001-31 AZ 9999

- 31 G 0001-31 G 2999



Belen İlçesi Plaka Harf Grupları



- 31 B 0001-31 B 9999

- 31 J 8500-31 J 8999

- 31 M 8500-31 M 8999

- 31 S 8501-31 S 9000

- 31 T 8500-31 T 8999



Erzin İlçesi Plaka Harf Kodları



- 31 Özel 151- 31 Özel 200

- - 31 J 3000-31 J 3499

- 31 M 3000-31 M 3499

- 31 T 3000-31 T 3499

- 31 YA 001-31 YZ 999



Reyhanlı İlçesi Plaka Harf Grupları



-31 G 3000-31 3999

-31 M 8000-31 M 8499

- 31 RA 001-31 RZ 999

- 31 T 8000-31 T 8499



Sahil İlçesi Plaka Harf Grupları



- 31 Özel 201- 31 Özel 300

- 31 G 4000-31 G 4999

- 31 KA 001-31 KZ 999

- 31 LA 001-31 LZ 999

- 31 TA 001-31 UZ 999

- 31 UA 001-31 TZ 999

- 31 M 4000-31 M 4999

- 31 S 4000-31 S 4999

- 31 T 4000-31 T 4999



Altınözü İlçesi Plaka Harf Grupları



- 31 Özel 301- 31 Özel 350

- 31 G 5000-31 G 5999

- 31 M 5000-31 M 5999

- 31 T 5000-31 T 5999

- 31 ZA 001-31 ZZ 999