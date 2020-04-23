31 Nerenin Plakası? Hatay İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Ülkemizde bulunan illerin plaka kodları bulunmaktadır. Bulunan her ilin kendisine ait bir tane plaka kodu vardır. Bu kodlardan birisi de 31 numaralı koddur. Peki 31 nerenin plakası? Hatay ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
Plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. 31 numaralı plaka kodu ise ülkemizde Hatay iline ait bir plaka kodudur.
31 Nerenin Plakasıdır?
31 numaralı plaka kodu Hatay iline aittir. Plaka kodları araçların plakalarındaki ilk iki haneli kodlardır. Bir aracın plakasındaki kodun 31 olması halinde bu aracın Hatay iline kayıtlı olduğu bilinir.
Hatay İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?
Hatay merkez Plaka Harf Grupları
- 31 Özel 001-31 Özel 100
- 31 AC 001-31 AZ 999
- 31 D 0001-31 D 9999
- 31 DA 001-31 DZ 999
- 31 EZ 001-31 EZ 999
-- 31 FA 001-31 FZ 999
- 31 E 0001-31 AZ 9999
- 31 G 0001-31 G 2999
Belen İlçesi Plaka Harf Grupları
- 31 B 0001-31 B 9999
- 31 J 8500-31 J 8999
- 31 M 8500-31 M 8999
- 31 S 8501-31 S 9000
- 31 T 8500-31 T 8999
Erzin İlçesi Plaka Harf Kodları
- 31 Özel 151- 31 Özel 200
- - 31 J 3000-31 J 3499
- 31 M 3000-31 M 3499
- 31 T 3000-31 T 3499
- 31 YA 001-31 YZ 999
Reyhanlı İlçesi Plaka Harf Grupları
-31 G 3000-31 3999
-31 M 8000-31 M 8499
- 31 RA 001-31 RZ 999
- 31 T 8000-31 T 8499
Sahil İlçesi Plaka Harf Grupları
- 31 Özel 201- 31 Özel 300
- 31 G 4000-31 G 4999
- 31 KA 001-31 KZ 999
- 31 LA 001-31 LZ 999
- 31 TA 001-31 UZ 999
- 31 UA 001-31 TZ 999
- 31 M 4000-31 M 4999
- 31 S 4000-31 S 4999
- 31 T 4000-31 T 4999
Altınözü İlçesi Plaka Harf Grupları
- 31 Özel 301- 31 Özel 350
- 31 G 5000-31 G 5999
- 31 M 5000-31 M 5999
- 31 T 5000-31 T 5999
- 31 ZA 001-31 ZZ 999