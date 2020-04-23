38 Nerenin Plakası? Kayseri İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 adet il bulunmaktadır. Bulunan bütün illere ait plaka kodları bulunur. 38 numaralı plaka kodu ise Kayseri iline aittir.



38 Nerenin Plakası?



Ülkemizde bulunan bütün illerin plaka kodları bulunmaktadır. 38 numaralı plaka kodu ise Kayseri iline aittir. Araçların plaka kodlarında 38 numara yer alıyor ise bu araç Kayseri iline kayıtlı bir araçtır.



Kayseri İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri



- 38 AB-AZ 001-999: Kocasinan

- 38 BA-BZ 001-999: Kocasinan

- 38 D 0001-9999: Yahyalı

- 38 DA-DZ 001-999: Kocasinan

- 38 E 0001-9999: Pınarbaşı

- 38 BA-BZ 001-999: Kocasinan

- 38 EA-EZ 001-999: Kocasinan

- 38 F 0001-9999: Yeşilhisar

- 38 FA-FM 001-999: Kocasinan

- 38 FL 001-999: Bünyan

- 38 FN-FP 001-999: Kocasinan

- 38 FR 001-999: Develi

- 38 FS 001-999: Pınarbaşı

- 38 FT-FU 001-999: Develi

- 38 FV-FZ 001-999: Kocasinan

- 38 GA-GZ 001-999: Kocasinan

- 38 H 0001-9999: Bünyan

- 38 HA 001-999: Pınarbaşı

- 38 HC 001-999: Bünyan

- 38 HB-HZ 001-999: Kocasinan

- 38 JA-JZ 001-999: Kocasinan

- 38 KA-KZ 001-999: Kocasinan

- 38 LA-LZ 001-999: Kocasinan

- 38 HB-HZ 001-999: Kocasinan

- 38 M 0001-0558: Kocasinan

- 38 MA 001-999: Kocasinan

- 38 MU 001-999: Bünyan

- 38 MV 001-999: Develi

- 38 MY 001-999: Yeşilhisar

- 38 HMZ 001-999: Pınarbaşı

- 38 NA-NZ 001-999: Kocasinan

- 38 PA-PZ 001-999: Kocasinan

- 38 RA-RZ 001-999: Kocasinan

- 38 S 0001-9999: Kocasinan

- 38 SA-SZ 001-999: Kocasinan

- 38 T 0001-9999: Kocasinan

- 38 TA-TZ 001-999: Develi

- 38 UA-UZ 001-999: Kocasinan

- 38 VA-VZ 001-999: Kocasinan

- 38 YA 001-999: Yeşilhisar

- 38 YB-YZ 001-999: Kocasinan

- 38 ZA-ZZ 001-999: Kocasinan