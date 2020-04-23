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23.04.2020 - 21:17 |

38 Nerenin Plakası? Kayseri İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde bulunan tüm illere ait plaka kodları bulunmaktadır. Bu plaka kodları araç plakalarında bulunan ve araçların hangi şehre ait olduğunu belirtir. Bu plaka kodlarından birisi de 38 numaralı plaka kodudur. Peki 38 nerenin plakası? Kayseri ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.

38 Nerenin Plakası? Kayseri İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Ülkemizde 81 adet il bulunmaktadır. Bulunan bütün illere ait plaka kodları bulunur. 38 numaralı plaka kodu ise Kayseri iline aittir.

38 Nerenin Plakası?

Ülkemizde bulunan bütün illerin plaka kodları bulunmaktadır. 38 numaralı plaka kodu ise Kayseri iline aittir. Araçların plaka kodlarında 38 numara yer alıyor ise bu araç Kayseri iline kayıtlı bir araçtır.

Kayseri İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

- 38 AB-AZ 001-999: Kocasinan
- 38 BA-BZ 001-999: Kocasinan
- 38 D 0001-9999: Yahyalı
- 38 DA-DZ 001-999: Kocasinan
- 38 E 0001-9999: Pınarbaşı
- 38 BA-BZ 001-999: Kocasinan
- 38 EA-EZ 001-999: Kocasinan
- 38 F 0001-9999: Yeşilhisar
- 38 FA-FM 001-999: Kocasinan
- 38 FL 001-999: Bünyan
- 38 FN-FP 001-999: Kocasinan
- 38 FR 001-999: Develi
- 38 FS 001-999: Pınarbaşı
- 38 FT-FU 001-999: Develi
- 38 FV-FZ 001-999: Kocasinan
- 38 GA-GZ 001-999: Kocasinan
- 38 H 0001-9999: Bünyan
- 38 HA 001-999: Pınarbaşı
- 38 HC 001-999: Bünyan
- 38 HB-HZ 001-999: Kocasinan
- 38 JA-JZ 001-999: Kocasinan
- 38 KA-KZ 001-999: Kocasinan
- 38 LA-LZ 001-999: Kocasinan
- 38 HB-HZ 001-999: Kocasinan
- 38 M 0001-0558: Kocasinan
- 38 MA 001-999: Kocasinan
- 38 MU 001-999: Bünyan
- 38 MV 001-999: Develi
- 38 MY 001-999: Yeşilhisar
- 38 HMZ 001-999: Pınarbaşı
- 38 NA-NZ 001-999: Kocasinan
- 38 PA-PZ 001-999: Kocasinan
- 38 RA-RZ 001-999: Kocasinan
- 38 S 0001-9999: Kocasinan
- 38 SA-SZ 001-999: Kocasinan
- 38 T 0001-9999: Kocasinan
- 38 TA-TZ 001-999: Develi
- 38 UA-UZ 001-999: Kocasinan
- 38 VA-VZ 001-999: Kocasinan
- 38 YA 001-999: Yeşilhisar
- 38 YB-YZ 001-999: Kocasinan
- 38 ZA-ZZ 001-999: Kocasinan

 

Türkiye saat 21.00’de tek yürek olduTürkiye saat 21.00’de tek yürek oldu, Kahraman Mehmetçiklerimiz de görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu. Sn. Bakanımız Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanımız Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarımız da Mehmetçiği yalnız bırakmadı.
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