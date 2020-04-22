92 Nerenin Telefon Kodu? +92 Hangi Ülkeye Ait?

Alan kodu, yurt içi sabit telefon numaralarının kullanımında gereklidir. Sabit telefon araması yapmak için başına sıfır yazılan alan kodunun tuşlanması gerekir. Yurt dışı aramalarda ise alan kodunun başına çift sıfır konulur.



92 Nerenin Alan Kodu?



92, Pakistan'ın alan kodudur. Pakistan, saf veya temiz anlamına gelen Farsça bir kelime olan pak kelimesinden ve yer anlamına gelen Hintçe bir kelime olan “istan” kelimesinden türetilmiştir. Pakistan, Saf Yer veya Saf Toprak anlamına gelir. Pakistan'ın modern tarihi, 18. yüzyılda İngiliz Doğu Hindistan şirketi ile tüccar olarak gelen İngilizler tarafından şekillendirildi.



Bu emperyalizm dönemi büyük bir şiddet dönemiydi. İngiliz emperyalizmine karşı Hindistan Ayaklanmasına yol açtı. 1947'de İngiltere'nin çekilmeden önce kabul ettiği bir Müslüman devletin kurulması için talepler yapıldı. Ülkede İslam dini hakimdir. Müslümanlık, Pakistanlıların kişisel, politik, ekonomik ve yasal yaşamlarını yönetmektedir. Geniş aile sosyal yapının ve bireysel kimliğin temelidir.