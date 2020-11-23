Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Kayserispor maçı muhtemel 11

Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Deplasmanda top koşturacak olan Kayserispor son beş maçında beklediği performansı gösteremedi. Süper Lig'in başarılı takımlarından Galatasaray, 8 Kasım'daki Sivasspor maçında elde ettiği üstünlüğü Kayseri karşısında da sürdürmeye niyetli. Galatasaray - Kayserispor maçı şifresiz mi?

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 9. haftasının son karşılaşması Galatasaray - Kayserispor için geri sayım başladı. Lig'in çıktığı mücadelelerde büyük başarı yakalayan takımı Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Kayserispor maçı ise 23 Kasım Pazartesi günü saat 19:30'da sporseverlerle olacak.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çıktığı son beş maçta sadece bir kez kazanma şansı yakalayan Anadolu takımı Kayserispor'un, Galatasaray karşısında kazanmaktan başka çaresi yok. İki takımın kıyasiya mücadele edeceği müsabaka Bein Sports 1 kanalından canlı olarak aktarılacak.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Marcao, Sarachhi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Feghouli, Ömer Bayram, Falcao, Diagne

Kayserispor: Lung, Dimitrios, Lopes, Sapunaru, Aziz Behiç, Kvrzic, Hasan Hüseyin, Campanharo, Fernandes, Pedro Henrique, Alibec