Doğaya ve sağlığa dost ürünler

Hindistan cevizi, palmiye yağı, buğday ve patatesten elde edilen, organik sertifikalı yağların kullanıldığı ürün yelpazesi içinde çamaşır deterjanı, yumuşatıcı, çamaşır suyu, bulaşık makinesi deterjanı, bebeklere özel çamaşır deterjanı, leke çıkarıcı ve emzik biberon temizleyicisi bulunuyor.

Hassas ciltli kişiler için ise kokusuz ve boyasız seriye de sahip olan marka, ürünlerini geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir plastikten üretiyor.