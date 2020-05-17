Gebe Okulu bir tık uzağınızda

Hayatta bazı anlar vardır ki “pembe panjurlu ev romantizmi” hayaliyle anımsamak isteriz. Şüphesiz anne ve baba olmaya hazırlanan çiftler için de doğuma giden o dokuz aylık süreç bunlardan biri. Fakat yıllar sonra dahi “Ne yıldı ama?” diye anımsayıp ürpereceğimiz 2020 korona günlerinde bu heyecanı yaşamaya hazırlanan anne - babalar için tam bir kabus oldu. Herkes için stresli olan günlerin stres dozu anne-baba olmayı bekleyenler için şüphesiz biraz daha yüksek. Medical Park İzmir Hastanesi bu dönemde 2015’ten bu yana sürdürdüğü Gebe Okulu eğitimlerini online’a taşıdı ve anne - baba adaylarına pandemi süreci boyunca ücretsiz Gebe Okulu hizmeti vermeye başladı. Biz de bu heyecanlı ve stresli süreçte anne-baba olmaya hazırlanan çiftlere Gebe Okulu’yla nasıl destek verildiğini Hastanenin Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş ile konuştuk.

Dünyada bütün gelişmiş sağlık sistemlerinde koruyucu sağlığın ön planda olduğunu belirterek sözlerine başlayan Dr. Ecemiş,”Hastanemiz tedavi edici bir kurum olmasına rağmen, koruyucu sağlık hizmetlerine çok önem vermekte. Bu esasla ülkemizde çok yüksek olan sezaryen oranlarını düşürmek ve normal doğumu özendirmek için anne - baba adaylarını Gebe Okulu’nda buluşturduk. 2015 yılından bu yana sürdürdüğümüz Gebe Okulu hizmetini sosyal izolasyon nedeniyle online’a taşıdık” diyor.



Haftada üç gün boyunca 15 saat süren Gebe Okulu’nda Kadın Doğum Uzmanı doktor, hemşire, anestezi teknikeri, ebe, beslenme ve diyet uzmanları anne ve baba adaylarına eğitimler veriyor. Gebe Okulu’nun katılımcısı olmak için çocuk beklemenize de gerek yok. Hastane çocuk sahibi olmayı arzulayan çiftleri de ağırlıyor. Beş yıldır 500’ü aşkın anne-baba adayının katılım gösterdiği Gebe Okulu’nda verilen eğitimleri Dr. Ecemiş, “Okulumuzda her hafta anne ve baba adaylarına bilimsel esaslarla güncellenen gebeliğin fizyolojik ve psikolojik süreçleri, gebelik ve lohusalıkta beslenme, doğum ve doğum şekilleri, emzirme, doğum süreçlerindeki anestezi ile gebelik boyunca yapacakları hareketler uygulamalı olarak anlatılıyor. Ayrıca bu güzel mucizeyi kolaylaştıracak, anne - baba olmanın tadını çıkarmalarını sağlayacak, ebeveyn olarak risk ve krizleri yönetmelerini sağlayacak küçük tüyolar da veriyoruz” sözleriyle anlatıyor.



Anne-babalar ders başına



Gebe Okulu’ndaki eğitimlerde gebelik öncesi, gebelik ve sonrası süreç, nefes egzersizleri, fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, lohusa ve bebek bakımı da anlatılıyor. Hastane, pandemi döneminde endişeleri daha da artan anne-baba adaylarına ise teknoloji yardımıyla ulaşmaya başlamış. Bu hafta 41’incisi düzenlenen Gebe Okulu’nun online işleyişini Dr. Özlem Ecemiş şöyle anlatıyor: “Pandemi sürecinde ilkini geçen hafta yaptığımız 40’ıncı Gebe Okulu programımıza 73 kayıt aldık. Zoom programı üzerinden anne-baba adaylarımıza online olarak ulaştık. Uygulamalı eğitimlerimizi videoya aldık. Aldığımız olumlu geri bildirimlerle bu eğitimimizin oldukça etkili ve verimli olduğunu söyleyebilirim. Talep devam ettiği için de online eğitimlerimizi sürdürüyoruz.”