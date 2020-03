“İzin belgesiyle sokağa çıkıyoruz”

İtalya’nın Brindisi liman kentinde yaşıyorum. Bulunduğumuz yer virüsün İtalya’da ortaya çıktığı bölgeye 1000 kilometre mesafede. Koronavirüs ilk olarak Milano yakınlarında Lombardia bölgesinde görüldü. 11 Mart’ta Başbakan Giuseppe Conte’nin yayımladığı kararnameyle bütün üniversiteler, okullar kapatıldı. İlkokuldan üniversiteye kadar herkes, her gün okul saatleri içerisinde online olarak ders yapıyor. Bu gerçekten kayda değer bir organizasyon İtalya için. Bu açıdan çocukların bir kaybı olmuyor. Sözlü bile oluyor çocuklar. Hayat devam ediyor. Bunun dışında 11 Mart kararnamesiyle cumartesi, pazar kapalı olacaktı marketler. Marketlere girişler tek tekti. Birtakım böyle kısıtlamalar getirilmişti. Fakat Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan etmesinden sonra İtalya da karantinayı başlattı.

Karantina başladıktan sonra, temel kamu hizmetleri dışında her şey durduruldu. Başbakan Conte ulaşım, eczaneler, gıda ürünleri satan marketlerin açık olacağını duyurdu. Kafeler, restoranlar ve bunun gibi lokallerin hepsi kapatıldı. En iyi yöntem şu an herkesin evde oturması. Özellikle yaşlılar kesinlikle evde oturacak, çünkü en büyük risk grubu onlar. Düşünün ki İtalya’daki son tablo pozitif olanlar 15 bin kişi, hayatını kaybedenler 1016, iyileşen de 1045 kişi. Karantina ilan edilmeden önce günlük yaklaşık 1500 kişi enfekte oluyordu, şu anda bu sayı 300’e geriledi. Rakamlar düşüyor, bu da karantinanın faydalı bir seçim olduğunu gösterdi.

Çocuklarımla aylar sonra bir araya geldik

Karantina tamamen sokağa çıkma yasağı olmadığı için hepimizin bir izin belgesi var, onu dolduruyoruz dışarı çıkmak istediğimizde. E-Devlet sitesi olarak tanımlayacağım siteden belgeyi insanlar indiriyor ve dışarı çıkmadan önce belgeyi gideceği yeri belirtecek şekilde dolduruyor. Dışarıda çok sayıda jandarma ya da polis dolaşıyor, bir çevirme olduğunda belgeyi onlara teslim ediyorsunuz. O belge olduktan sonra her yere gidebiliyorsunuz ama örneğin markete ya da eczaneye aileden tek kişi gidebiliyor. Biz evde stok yapmadık ama ilk başta panikleyerek stok yapanlar oldu. İtalya temel gıda ürünlerinin üretimini garanti ettiği için stoklama diye bir sorun yok şu anda. Markete gidip her şeyi alabiliyorsunuz. Temel gıdanın dışında ilaç üretimi devam ediyor. En başta yaşanan panik havası dağıldı, herkes kurallara uyuyor. Bizler evden çalışmaya devam ediyoruz. Bir yandan güzel de çünkü aile birliği oldu. Çocuklarımın biri Bari’de diğeri Roma’da okuduğu için aylar sonra bir araya geldik. Onlar çok küçükken oynadığımız oyunları çıkardılar; geçen akşam hep birlikte monopoli oynadık. Böyle vakit geçiriyoruz. Diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde evde vakit geçirmeye çalışıyor. Ama vaktimizin çoğu saat 16.00’ya kadar çalışmakla geçiyor. Diğer yandan ekonomiye çok büyük bir darbe vurdu, bütün ülkelerde bu olacak. İtalya çok turistik bir ülke, turizm şu anda durmuş vaziyette. Bütün uçuşlar durduruldu. Türk Hava Yolları ilk etapta bütün uçuşlarını durdurdu. O da çok iyi bir seçim oldu. Vatandaşlarımız arasında Türkiye’ye dönmek isteyen çok fazla kişi var. Fakat dönüş kolay değil. Direkt uçuş yok ve hiçbir ülke şu aşamada transit yolcu kabul etmiyor. Vatandaşlarımız içinde öğrenci olanları, anne ve babaları çok merak ediyor. Biz de görev bölgemizde onları sakin tutmaya çalışıyoruz. Çok şükür burada yaşayan Türkler arasında şu ana kadar enfekte olan herhangi bir kişi yok. Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuz 7/24 hizmet veriyor. Başbakan’ın yayınladığı kısıtlamaları hemen Türkçeye çevirip bütün vatandaşlarımıza gönderdik. Bu açıdan, birlik içinde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Diğer yandan öğrenciler ve aileleri huzursuz. Onlarla sürekli görüşüyoruz. 3 Nisan’a kadar her yer kapalı, söylentilere göre karantina uzayabilir. Karantinadan sonra enfekte olanların sayısı büyük miktarda azaldı. İnşallah böyle gider.