Kokina zamanı

Kokinalar çiçekçi tezgahlarını süslemeye başladı mı, biliriz ki yılbaşı kapıda. Koyu yeşil yaprakları arasında tomurcuk hissi veren minik kırmızı toplar, içimizde yeni yıl umutları yeşertmeye yeter. Dahası, eğer bir yıl boyunca kurutmadan korumayı başarırsanız, şans getireceğine, bir sonraki yıl ev sahibi olacağınıza dair rivayetlere bile konu olmuştur güzel kokinalar. Gelin yılbaşının simgesi kokinalara daha yakından bakalım.

Rumcada “kırmızı” anlamına gelen kokina, İstanbullu Rumlardan kalan bir miras. Noel dönemi ev süslemede kullanılan bu bitki, aslında göründüğü gibi tek bir bitki değil. Dalları ve meyveleri iki ayrı bitkiden toplanıp birbirine bağlanarak elde ediliyor. Yemyeşil dalları Tavşanmemesi ya da Ruscus Aculeatus olarak bilinen, oldukça sert, çalı görünümlü bir bitkiden. Kırmızı toplar ise dünyada kış böğürtleni olarak bilinen türlere de sahip olan, Türkiye’de ise Anadolu Saparnası ya da silcan olarak anılan ve dikenli dallarından toplanması oldukça zahmetli bir bitkiye ait. Bu zahmetli işi de çoğunlukla çiçek satan Roman kadınlar üstleniyor. Ekim ayında toplama işiyle başlayan kokina mesaisi, dalları ve çiçeği birbirine bağlayıp demet haline getirdikleri kokinaların tezgahları süslediği aralık ayına kadar devam ediyor.

Kokinaların, sert, dikenli yaprakları ve göz kamaştıran kırmızı meyveleriyle, acının ve keyfin bir arada olduğu bir seneyi temsil ettiği de rivayetler arasında. 2021’in kokinaların kurumadığı, az dikenli bir yıl olması dileğiyle.