Kortlardan bir yıldız kaydı

Sporseverlerin kalbini kıran haber, geçtiğimiz salı günü Maria Sharapova’nın Vogue ve Vanity Fair’e yazdığı mektupla ulaştı. 32 yaşındaki Rus tenişçi, kendi deyişiyle “Bildiği tek yaşam şekline” veda ettiğini açıkladı. Uzun süren sakatlıkların ardından istediği seviyeye bir türlü ulaşamayan Sharapova’nın veda kararı birçok sporseveri üzdü. Kortlara ilk adımını dört yaşında atan Sharapova, 28 yılda çığlıkları, güzelliği, başarıları, sakatlıkları, aşkları ve kariyerinin sonlarına doğru aldığı doping cezasıyla hep konuşuldu.









2004’te Wimledon merkez kortta tenis tarihinin en özel galibiyetlerinden birine imza attığında henüz 17 yaşındaydı. Çığlık çığlığa oynadığı maçta rakibi, sonrasında kariyeri boyunca yıldızının barışmayacağı bir başka yaşayan efsane Serena Williams’tı. İki sette Serena gibi bir yıldızı geçip ilk Grand Slam kupasını kucakladığı turnuvanın ardından herkes çok özel bir yıldızın doğduğuna hemfikirdi.



En az Anna Kournikova kadar güzel ama başarıya ve tenise çok daha tutkuyla bağlı Masha kısa sürede silinmeyecek izler bırakacağının mesajını vermişti.



Güzelliği, seksapalitesi, hırsı, tenis kortlarında uyandırdığı etkiyi açıklamaya yetse de Sharapova’dan bahsederken hızlı treni geride bırakan 101 desibellik çığlıklarını anmadan geçmek olmaz. Asla pes etmeyen tavrıyla rakipleri için her zaman korkulu rüya olan Masha, tenisseverlerin ya çok sevdiği ya da hiç sevmediği bir figürdü.









Kariyerine 36 kupa sığdırdı



Sharapova, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sürekli inişli çıkışlı bir grafik izleyen kariyerinde “Kariyer Slam” yapmayı başaran ender oyuncular arasında yer aldı. Rus raket, 2004’te Wimbledon, 2006’da Amerika Açık, 2008’de Avustralya Açık, 2012 ve 2014’te Fransa Açık Kupası’nı evine götürmeyi başardı.



Toplamda 36 tekler şampiyonluğu bulunan Maria Sharapova 38 buçuk milyon dolarlık geliriyle kortların en çok kazanan isimleri arasında olmayı başardı. Beş Grand Slam şampiyonu oyuncunun kariyeri başarılarla dolu olsa da onu en çok sarsan ve parlak kariyerine gölge düşüren olay 2016’da sesi titreyerek gerçekleştirdiği yasaklı madde meldonium kullandığını kabul ettiği basın toplantısı oldu.



Kendi markasını yarattı



Maria Sharapova, tenisten men edildiği günden sonra kortlara dönmek için elinden geleni yaptı. Her şeyi omuzlayacak yüreğe sahip olsa da kariyeri boyunca yakasını bırakmayan omuz sakatlığı doping izini üzerinden silip atmasına izin vermedi. Ceza sonrası kortlara döndüğünde çoğunlukla boynu bükük ayrıldı oynadığı maçlardan. Bu kara bulutları dağıtmak için şekerleme markası Sugarpova ile ilgilendi. Harvard’da işletme eğitimi aldı. Durdurulamaz olduğunu 2017’de okurlarla buluşan “Unstoppable: My Life So Far” kitabıyla duyurdu.









Sekiz yaşında şampiyonluk hayalleri kuran küçük bir kız çocuğuyken California’da Nick Bollettieri Tenis Akademisi’nin kapısından girdiği günden yaşadığı sakatlıklara, Serena Williams ile bir türlü barışmayan yıldızlarından kortalara dönüş için mücadelesine kadar pek çok şey anlattı Masha. Kortta gerçek bir savaşçıya dönüşen Maria Sharapova, kort dışında hayatı, giydikleri ve yaptıklarıyla daima en çok merak edilen isimler arasında olmayı başardı. Moda haftalarının ve kırmızı halının en dikkat çekici figürleri arasında yer alan Sharapova, sayısız derginin kapağını süsledi. Sevmeyenlerin bile tenis oynarken izlemeyi özleyeceği Maria Sharapova, şüphesiz bundan sonra her ne yaparsa yapsın kortta onunla özdeşleşen tutkusunu yansıtacak. Bir sonraki adıma kadar, hoşçakal Masha!