Pera’da öğrenmenin yaşı yok

Müze; çocuklar, yetişkinler, öğrenci ve öğretmenler için düzenlenen atölyelerin yanı sıra, Kovid-19 sürecinde sanata erişimi zorlaşan 60 yaş üzeri katılımcılara yönelik çevrimiçi sergi turları sunuyor. 60 yaş üzeri katılımcılar için ilki dün gerçekleşen çevrimiçi sergi turlarında Pera Müzesi koleksiyon sergileri 3 boyutlu olarak rehber eşliğinde gezildi. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu “Kahve Molası” sergisine yönelik çevrimiçi rehberli tur ise 27 Şubat Cumartesi, saat 16.00’da gerçekleşecek. Katılımcılar, kahvenin keşfedilmesinden bu yana süregelen kültürel değerler ve ritüeller ile koleksiyondaki eserler hakkında bilgi edinecek. Çeşitli dönem ve türlerden 1000’e yakın parçayı barındıran koleksiyon, Osmanlı kültürünün nispeten gölgede kalmış yaratıcılık alanını önemli örnekleriyle gözler önüne seriyor. 18. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir zaman diliminde Kütahya çini ve seramik sanatındaki gelişim çizgisinin ayrıntılı biçimde izlenmesine olanak sağlayan etkinlik Zoom üzerinden gerçekleşecek. Ücretsiz etkinliğe katılım sınırlı olduğu için rezervasyon yaptırmak önemli. Detaylı bilgi için ogrenme@peramuzesi.org.tr adresi ziyaret edebilirsiniz.