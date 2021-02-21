BİST1.5600.90EURO8.460.41USD6.980.24ALTIN399.820.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPazar Haberleri Pera’da öğrenmenin yaşı yok
    ABONE OL
    21.02.2021 - 03:01 |

    Pera’da öğrenmenin yaşı yok

    Pera Müzesi Öğrenme Programları, hazırladığı çevrimiçi atölyeler ve sergi turlarıyla evlerine kapanan sanatseverleri unutmuyor.

    Pera’da öğrenmenin yaşı yok

    Müze; çocuklar, yetişkinler, öğrenci ve öğretmenler için düzenlenen atölyelerin yanı sıra, Kovid-19 sürecinde sanata erişimi zorlaşan 60 yaş üzeri katılımcılara yönelik çevrimiçi sergi turları sunuyor. 60 yaş üzeri katılımcılar için ilki dün gerçekleşen çevrimiçi sergi turlarında Pera Müzesi koleksiyon sergileri 3 boyutlu olarak rehber eşliğinde gezildi. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu “Kahve Molası” sergisine yönelik çevrimiçi rehberli tur ise 27 Şubat Cumartesi, saat 16.00’da gerçekleşecek. Katılımcılar, kahvenin keşfedilmesinden bu yana süregelen kültürel değerler ve ritüeller ile koleksiyondaki eserler hakkında bilgi edinecek. Çeşitli dönem ve türlerden 1000’e yakın parçayı barındıran koleksiyon, Osmanlı kültürünün nispeten gölgede kalmış yaratıcılık alanını önemli örnekleriyle gözler önüne seriyor. 18. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir zaman diliminde Kütahya çini ve seramik sanatındaki gelişim çizgisinin ayrıntılı biçimde izlenmesine olanak sağlayan etkinlik Zoom üzerinden gerçekleşecek. Ücretsiz etkinliğe katılım sınırlı olduğu için rezervasyon yaptırmak önemli. Detaylı bilgi için  ogrenme@peramuzesi.org.tr adresi ziyaret edebilirsiniz.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü kaza yaptı

    Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü kaza yaptı

    MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

    MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    Polisi görünce hapı yuttu hastanelik oldu

    Polisi görünce hapı yuttu hastanelik oldu

    Sıradaki Haber