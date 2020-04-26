Ramazanda bağışıklığı korumaya dikkat

Covid-19’un gölgesinde girdiğimiz Ramazanda kalabalık iftar sofralarından çok uzakta, evdeyiz. Bugünlerde bağışıklığımızı korumamız ayrıca önemli. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde dengeli ve yeterli beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Bu dengeyi koruyacaklarına inanan kişilerin oruç tutmalarının kendi tercihleri olduğunu ifade eden Yamanel, “Kimseye oruç tutun veya tutmayın diyemeyiz. Ama bağışıklığı korumak için dengeli ve yeterli beslenmek, bol su tüketmek çok önemli. Bunu gözardı etmemek gerek. Bol sebze, meyve tüketmek gerekiyor. Yeterli sıvı almak da yine çok önemli. Aslında bunlar şu süreçte herkesin özellikle yapması gerekenler. Ramazanda da aynı şekilde dengeli ve yeterli besleneceklerine inanıyorlarsa oruçlarını tutabilirler” diyor.

Covid-19 pozitif teşhisiyle hastaneye yatıp, iyileşen ve evinde olan kişilerin de kendilerine verilen diyet listesine dikkat etmelerine vurgu yapan Yamanel, “Hastanede yatıp, taburcu olanlara genellikle evde nasıl besleneceklerine dair bir program verilir. Ona uymaları gerekir. Ama burada da mutlaka bol su içmeleri gerekiyor. Bu dengeyi iyi kurmak önemli. Pozitif teşhisi konmuş, ancak süreci evlerinde kendilerini izole ederek geçiriyorlarsa da beslenme şekli için diyetisyen tavsiyelerine uymaları, onların programlarını takip etmeleri uygun olacaktır. Burada önemli diğer bir unsur da uyku düzeni. Bu dönem, birçok insanın uyku düzeninin bozulduğu bir süreç. Ancak sağlıklı kalmada önemli bir etkisi olduğunu unutmamak gerekiyor. Beslenme gibi uyku düzeni de bağışıklığa etki eder” diyerek sadece beslenmenin yeterli olmadığını söylüyor.

“Kronik rahatsızlığı olanlar hekimlerine danışmalı”

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi İç Hastalıkları ve Geriatri uzmanı Prof. Dr. Aslı Çurgunlu ise kronik rahatsızlığı olan kişileri uyarıyor. Diyabet, hipertansiyon, böbrek yetmezliği ve kanser gibi kronik hastalığı olan, düzenli ilaç kullanan kişilerin oruç tutmalarını önermediğini dile getiren Çurgunlu, bu kişilerin hekimlerine danışarak karar vermelerinin sağlıklı olacağını söylüyor: “Kronik hastalıklarda uzun süre aç kalmak, özellikle de susuz kalmak metabolizmanın yavaşlamasına neden olur. Bununla birlikte yeterli sıvı almamak böbreği çok fazla yorduğu için böbrek yetmezliğini kolaylaştırabiliyor. Ayrıca kan şekeri ve kan basıncı düzensizlikleri yaşanabilir. Bu sebeple oruç tutmalarını önermiyoruz. Diyabetlilerin oruç tutmamalarının önerilmesinin en önemli nedeni, susuz kalmamaları gerektiği için. Bir ay, belki de çok kısa süre içerisinde 5-10 yılda görülebilecek komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle hastalar oruç tutup tutmama kararını mutlaka hekimlerine danışarak vermeli diyoruz.”

Bol sıvı ve su tüketimi önemli

Prof. Çurgunlu, dengeli ve düzenli beslenmeye, kaliteli ve yeterli uykuya, yeterli sıvı alımına özen gösterilirse sağlıklı kişiler için pandeminin oruç tutmaya engel olmadığını söylüyor. Ancak Covid-19 tedavisi görmüş olan kişiler için Çurgunlu’nun bir uyarısı var: “Virüsü atlatanların oruç tutmalarını önermiyoruz. Bu kişilerin 24 saat boyunca düzenli sıvı almaları, dengeli ve düzenli beslenmeleri gerekmektedir. Eğer hastalığının üzerinden zaman geçmişse bu kararı hekimleriyle görüşerek vermeleri daha doğru olacaktır.” 65 yaş ve üzerinde genel sağlık durumu iyi olanların kendi tercihleriyle hareket edebileceklerini söylerken şu tavsiyeleri veriyor: “Bu kişiler de oruç tutarken yediklerine ve içtiklerine dikkat etmeli. Akşam yemeğinde ağır ve yağlı yemeklerden kaçınmalı. İftar ve sahurda proteinden zengin beslenmeli ve özellikle iftar ve sahur arasında bol sıvı ve özellikle su tüketimine dikkat etmeliler.”