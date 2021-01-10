Şimdiki zamanın hikayesi

Ekmek hırsızı ALP EREN KAYA



Bilindiği üzere hayatını idame ettirebilmek için şehre ayak uydurmak durumunda kalan tek canlı insan değil. Aslında etçil tür olan martı ve karabatakların vapurdan atılan simitleri havada kapmak için birbiriyle yarışması da yaşam mücadelesine bir başka örnek. Karabatağın ekmeğini çalan martının fotoğrafını Alp Eren Kaya çekti.









MİLLİYET ARŞİVİNDEN 56 YIL ÖNCE BUGÜN

Görev uğruna İBRAHİM ÖZÇELİK

Zor ve meşakkatli bir meslek gazetecilik. Gazetecilerin haklarını güvence altına alan 212 sayılı Basın Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarih olan 10 Ocak, 1961 yılından bu yana “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlanıyor. Milliyet arşivinden aldığımız 1965 yılına ait bu fotoğrafta, bir foto muhabirinin, Süleyman Demirel’in fotoğrafını çekebilmek uğruna katlandığı zorluğu görüyoruz.









Sokakta sanat EROL AYAZ

En eski gösteri sanatlarından biri olan pandomim performansına dünyanın hemen her yerinde rastlamak mümkün. Tıpkı Erol Ayaz’ın fotoğrafındaki sokak sanatçılarının gösterisi gibi…









Büyülü göl BILLY ARSENIS

Tarih, kültür ve sanatla hafızalara kazınan İtalya, aynı zamanda güzel doğasıyla da meşhur. Özellikle Dolomitler, bir diğer adıyla İtalyan Alpleri her yıl doğasever turistlerin akınına uğruyor. Sayfamızın yurt dışı müdavimlerinden Billy Arsenis’in çektiği bu fotoğrafta Dolomitler ve “büyülü göl” diye adlandırılan Braies Gölü’nü görüyoruz.









Antik cennet DİLARA ZENGİN

l Malta Adası, yedi bin yıllık bilinen tarihiyle Akdeniz’in antik cenneti olarak anılıyor. Asırlar boyu farklı medeniyetlere ev sahipliği eden Malta’nın her köşesinde başka bir kültürün izine rastlamak mümkün. Eşsiz doğal güzelliğe sahip adadan bir kesit, Dilara Zengin’in objektifinden sayfamıza yansıyor.









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