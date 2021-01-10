BİST1.5411.21EURO9.030.14USD7.380.52ALTIN438.51-2.99
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPazar Haberleri Şimdiki zamanın hikayesi
    ABONE OL
    10.01.2021 - 03:01 | | Bünyamin Aygün

    Şimdiki zamanın hikayesi

    Şimdiki zamanın hikayesi
    Bünyamin Aygün

    Ekmek hırsızı ALP EREN KAYA

    Bilindiği üzere hayatını idame ettirebilmek için şehre ayak uydurmak durumunda kalan tek canlı insan değil. Aslında etçil tür olan martı ve karabatakların vapurdan atılan simitleri havada kapmak için birbiriyle yarışması da yaşam mücadelesine bir başka örnek. Karabatağın ekmeğini çalan martının fotoğrafını Alp Eren Kaya çekti.

    Şimdiki zamanın hikayesi


     MİLLİYET ARŞİVİNDEN 56 YIL ÖNCE BUGÜN

    Görev uğruna İBRAHİM ÖZÇELİK

    Zor ve meşakkatli bir meslek gazetecilik. Gazetecilerin haklarını güvence altına alan 212 sayılı Basın Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarih olan 10 Ocak, 1961 yılından bu yana “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlanıyor. Milliyet arşivinden aldığımız 1965 yılına ait bu fotoğrafta, bir foto muhabirinin, Süleyman Demirel’in fotoğrafını çekebilmek uğruna katlandığı zorluğu görüyoruz.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Sokakta sanat EROL AYAZ

    En eski gösteri sanatlarından biri olan pandomim performansına dünyanın hemen her yerinde rastlamak mümkün. Tıpkı Erol Ayaz’ın fotoğrafındaki sokak sanatçılarının gösterisi gibi…

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Büyülü göl BILLY ARSENIS

    Tarih, kültür ve sanatla hafızalara kazınan İtalya, aynı zamanda güzel doğasıyla da meşhur. Özellikle Dolomitler, bir diğer adıyla İtalyan Alpleri her yıl doğasever turistlerin akınına uğruyor. Sayfamızın yurt dışı müdavimlerinden Billy Arsenis’in çektiği bu fotoğrafta Dolomitler ve “büyülü göl” diye adlandırılan Braies Gölü’nü görüyoruz.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    Antik cennet DİLARA ZENGİN

    l Malta Adası, yedi bin yıllık bilinen tarihiyle Akdeniz’in antik cenneti olarak anılıyor. Asırlar boyu farklı medeniyetlere ev sahipliği eden Malta’nın her köşesinde başka bir kültürün izine rastlamak mümkün. Eşsiz doğal güzelliğe sahip adadan bir kesit, Dilara Zengin’in objektifinden sayfamıza yansıyor.

    Şimdiki zamanın hikayesi


    www.milliyet.com.tr’ye gelenler

    Önce çek sonra paylaş!

    En güzel anılarınız artık Milliyet.com.tr’de. Yollayın, sizin de anılarınız yayınlansın!

    Şimdiki zamanın hikayesi



    FOTO yaz 6688’e gönder
    Gelen mesaja tıkla l Fotoğrafını yükle

    Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün’ün seçtiği fotoğraflarınız Milliyet Pazar, Milliyet.com.tr ve Milliyet Express uygulamasında yayınlansın...

    Milliyet Sizden Gelenler fotoğraf paylaşım servisi ücretli bir hizmet olup tüm GSM operatörleri için her gönderilen mesaj başına tüm vergiler dahil 3,6 TL ücretlendirilmektedir.

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Bursa'da ele geçirildi! Tam 13 bin tane...

      Bursa'da ele geçirildi! Tam 13 bin tane...

      Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

      Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

      İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

      İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

      İzmir'de gece yarısı feci kaza! 3 ay önce evlenmişti...

      İzmir'de gece yarısı feci kaza! 3 ay önce evlenmişti...

      Sıradaki Haber