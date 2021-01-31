Şimdiki zamanın hikayesi

Buz kenti NİLÜFER ZENGİN

Çin’in sekizinci büyük kenti olan Harbin, çetin geçen kışları ve buzdan heykel festivalleriyle ünlü olduğu için “Buz Kenti” olarak anılır. Geleneksel mimarisiyle Moskova’ya benzetilen şehrin sokaklarında kendine has modern mimari eserler görmek de mümkün. Nilüfer Zengin birden çok binayı kadrajına sığdırarak adeta Harbin kentinin mimarisini özetlemiş.











Hareketlilik hiç bitmez EROL AYAZ

Beyoğlu ve Fatih’in buluştuğu noktadaki Eminönü’yü, meşhur iskelesiyle Avrupa’dan Anadolu’ya deniz yoluyla açılan yolculukların ilk durağı olarak biliriz. Tarihi özellikleriyle de turistlerin gözdesi olan bu güzide semtte kalabalık hiçbir zaman eksik olmaz. Eminönü’deki akşamüstü hareketliliğini Erol Ayaz fotoğrafladı.









MİLLİT ARŞİVİNDEN 25 YIL ÖNCE BUGÜN

Yunanistan’a ders GARBİS ÖZATAY

Türkiye ile Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren Kardak Krizi’nin üzerinden 25 yıl geçti. Ankara ve Atina arasında, Kardak kayalıklarının hangi ülkenin sınırına dâhil olduğuna ilişkin uzlaşı sağlanamaması sebebiyle baş gösteren kriz, “Figen Akat” isimli Türk bandıralı geminin 25 Aralık 1995’te Kardak kayaklıklarına oturmasıyla başladı. Bir Yunan din adamının kayalıklara diktiği Yunan bayrağı, 12 SAT komandosu tarafından 31 Ocak 1996 gecesi indirilip yerine Türk bayrağı dikildi. Garbis Özatay’ın objektifinden Kardak’a çıkan SAT timinin fotoğrafını Milliyet arşivinden aldık.









Kış güneşi DÜNYA CENİKLİ

Kışın esen soğuk rüzgârlara karşın gökyüzünde beliren güneş bir nebze içimizi ısıtır. Ankara Kalesi’nde hem manzaranın hem de kış güneşinin tadını çıkaran insanların siluetini Dünya Cenikli paylaştı.









Bakir Lofoten ERTUNÇ ERGÜNEŞ

El değmemiş doğasıyla tanınan Lofoten Takımadası, Norveç’in batı kıyılarında yer alıyor. Karanın ve denizin iç içe olduğu adalar topluluğunda çoğunlukla balıkçılar yaşıyor. Karla bezenmiş kıyılara kurulu Lofoten evlerinin denize bakan yüzünü Ertunç Ergüneş kadraja aldı.









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