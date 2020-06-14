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    14.06.2020 - 03:02 | | Kaan Yarman

    Tam kararında tarifler

    Tam kararında tarifler
    Kaan Yarman

    Raziye

    YAPILIŞI

    Mereng için; ilk olarak şeker, tuz ve yumurta beyazını benmari tekniğiyle 2 dakika kadar karıştıralım. Ardından miksere alalım ve “Erol Taş” kadar sert bir kıvam alana kadar çırpalım (ortalama 7 dakika kadar). Çırpılan merengimizden 1 yemek kaşığı alıp (dolu dolu) yağlı kâğıt üzerinde ortasını oyuk bırakacak şekilde 4-5 santimetre çapında yuvarlak şekiller verelim. Sonrasında 90 derecedeki önceden ısıtılmış fırında 1 saat 50 dakika kadar pişirip kenara park edelim.

    Pastacı kreması için; ilk olarak şeker ve sütü bir tencerede karıştırıp kenarlarından hafif fokurdatalım. Başka bir kapta yumurta sarıları, vanilya, un ve nişastayı çırpalım. Isıttığımız sütü yavaş yavaş bu kaba aktarıp iyice kaynaşmalarını sağlayalım. Tekrar tencereye alıp ocakta bir tur kaynadığını görünce ateşten alalım. Tereyağını ekleyip tüm karışımla iyice samimi olana kadar karıştıralım. Kremayı dolapta 30 dakika üşüttükten sonra çırpılmış kremşantiyi ekleyip iyice karıştıralım.

    Soğuyan merengimizin üzerine önce kremayı, ardından orman meyvelerini ekleyip bir kat daha mereng çıkalım. Onun da üzerine pastacı kreması ve orman meyvelerinden ekleyip afiyetle yiyelim.

    MALZEMELER

    Mereng için:

    100 gram yumurta beyazı

    150 gram şeker

    1 çimdik tuz

    Kreması için:

    3 adet yumurta sarısı

    250 mililitre süt

    50 gram şeker

    15 gram mısır nişastası

    35 gram un

    1 paket vanilya

    20 gram tereyağı

    Çeyrek paket kremşanti

    Günün manisi

    Tabakları sever emaye
    Borcam götürür hep hediye
    Mahallenin afilisidir
    Güzeller güzeli Raziye

    13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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