Tam kararında tarifler
Raziye
YAPILIŞI
Mereng için; ilk olarak şeker, tuz ve yumurta beyazını benmari tekniğiyle 2 dakika kadar karıştıralım. Ardından miksere alalım ve “Erol Taş” kadar sert bir kıvam alana kadar çırpalım (ortalama 7 dakika kadar). Çırpılan merengimizden 1 yemek kaşığı alıp (dolu dolu) yağlı kâğıt üzerinde ortasını oyuk bırakacak şekilde 4-5 santimetre çapında yuvarlak şekiller verelim. Sonrasında 90 derecedeki önceden ısıtılmış fırında 1 saat 50 dakika kadar pişirip kenara park edelim.
Pastacı kreması için; ilk olarak şeker ve sütü bir tencerede karıştırıp kenarlarından hafif fokurdatalım. Başka bir kapta yumurta sarıları, vanilya, un ve nişastayı çırpalım. Isıttığımız sütü yavaş yavaş bu kaba aktarıp iyice kaynaşmalarını sağlayalım. Tekrar tencereye alıp ocakta bir tur kaynadığını görünce ateşten alalım. Tereyağını ekleyip tüm karışımla iyice samimi olana kadar karıştıralım. Kremayı dolapta 30 dakika üşüttükten sonra çırpılmış kremşantiyi ekleyip iyice karıştıralım.
Soğuyan merengimizin üzerine önce kremayı, ardından orman meyvelerini ekleyip bir kat daha mereng çıkalım. Onun da üzerine pastacı kreması ve orman meyvelerinden ekleyip afiyetle yiyelim.
MALZEMELER
Mereng için:
100 gram yumurta beyazı
150 gram şeker
1 çimdik tuz
Kreması için:
3 adet yumurta sarısı
250 mililitre süt
50 gram şeker
15 gram mısır nişastası
35 gram un
1 paket vanilya
20 gram tereyağı
Çeyrek paket kremşanti
Günün manisi
Tabakları sever emaye
Borcam götürür hep hediye
Mahallenin afilisidir
Güzeller güzeli Raziye