Tam kararında tarifler

Raziye

YAPILIŞI

Mereng için; ilk olarak şeker, tuz ve yumurta beyazını benmari tekniğiyle 2 dakika kadar karıştıralım. Ardından miksere alalım ve “Erol Taş” kadar sert bir kıvam alana kadar çırpalım (ortalama 7 dakika kadar). Çırpılan merengimizden 1 yemek kaşığı alıp (dolu dolu) yağlı kâğıt üzerinde ortasını oyuk bırakacak şekilde 4-5 santimetre çapında yuvarlak şekiller verelim. Sonrasında 90 derecedeki önceden ısıtılmış fırında 1 saat 50 dakika kadar pişirip kenara park edelim.

Pastacı kreması için; ilk olarak şeker ve sütü bir tencerede karıştırıp kenarlarından hafif fokurdatalım. Başka bir kapta yumurta sarıları, vanilya, un ve nişastayı çırpalım. Isıttığımız sütü yavaş yavaş bu kaba aktarıp iyice kaynaşmalarını sağlayalım. Tekrar tencereye alıp ocakta bir tur kaynadığını görünce ateşten alalım. Tereyağını ekleyip tüm karışımla iyice samimi olana kadar karıştıralım. Kremayı dolapta 30 dakika üşüttükten sonra çırpılmış kremşantiyi ekleyip iyice karıştıralım.

Soğuyan merengimizin üzerine önce kremayı, ardından orman meyvelerini ekleyip bir kat daha mereng çıkalım. Onun da üzerine pastacı kreması ve orman meyvelerinden ekleyip afiyetle yiyelim.

MALZEMELER

Mereng için:

100 gram yumurta beyazı

150 gram şeker

1 çimdik tuz

Kreması için:

3 adet yumurta sarısı

250 mililitre süt

50 gram şeker

15 gram mısır nişastası

35 gram un

1 paket vanilya

20 gram tereyağı

Çeyrek paket kremşanti

Günün manisi

Tabakları sever emaye

Borcam götürür hep hediye

Mahallenin afilisidir

Güzeller güzeli Raziye