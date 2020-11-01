Tam kararında tarifler

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    01.11.2020 - 03:00 | | Kaan Yarman

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    Tuzlu karamelli milföy pasta

    MALZEMELER

    2 adet milföy hamuru

    1 avuç file fındık

    Kreması için

    3 adet yumurta sarısı

    250 mililitre süt

    50 gram şeker

    15 gram mısır nişastası

    35 gram un

    1 paket vanilya

    20 gram tereyağı

    80 gram beyaz çikolata

    Tuzlu karamel için:

    200 gram esmer şeker

    90 gram tereyağı

    120 gram krema

    4 gram tuz

    YAPILIŞI

    İlk önce milföy hamurunu, un serptiğimiz bir yüzeyde merdaneyle biraz açıp çatal yardımıyla sağını solunu üstünü her yerini iyice deliyoruz. Milföyleri yağlı kâğıt serdiğimiz bir tepsiye koyduktan sonra üstüne bir kat daha yağlı kâğıt ve 2 kat alüminyum folyo seriyoruz. Onun da üstüne başka bir tepsi oturtup 200 derecelik fırında 12 dakika kadar pişirip kenara park ediyoruz.

    Kreması için: İlk olarak şeker ve sütü bir tencerede karıştırıp kenarlarından hafif fokurdatalım. Başka bir kapta yumurta sarıları, vanilya, un ve nişastayı çırpalım. Isıttığımız sütü yavaş yavaş bu kaba aktarıp iyice kaynaşmalarını sağlayalım. Tekrar tencereye alıp ocakta bir tur kaynadığını görünce ateşten alalım. Tereyağını ve beyaz çikolatayı ekleyip tüm karışımla iyice samimi olana kadar karıştıralım ve üşümesi için buzdolabına kaldıralım.

    Tuzlu karamel için: Esmer şekeri tavada eriyene kadar karıştırıyoruz. Komple eriyince içine oda sıcaklığındaki tereyağı küplerini atıp birbirleriyle kaynaşana kadar ortalama 3 dakika karıştırıyoruz. Ardından içine kremayı ekleyip 1 dakika kadar daha karıştırdıktan sonra ocaktan alıyoruz. Son olarak içine tuz ekleyip 2 tur daha karıştırdıktan sonra soğuması için kenara park ediyoruz.

    Milföyden bir kat serip üstüne pastacı kremasından sıkıyoruz ve bir yemek kaşığı tuzlu karamelden ekliyoruz. Üstüne aynı şekilde bir kat daha çıkıyoruz. Son kat milföyü kapattıktan sonra üstüne file fındık serpip afiyetle yiyoruz.

    Günün manisi

    Galaksideki en lezzetli pasta
    Yapmak için olmaya gerek yok usta
    Tarifi uygularsanız
    Herkes olacak size hasta

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