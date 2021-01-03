Tam kararında tarifler

Tarsusi French toast

(Yumurtalı ekmek)





MALZEMELER

5 adet tost ekmeği

2 yumurta

1 yemek kaşığı şeker

Dörtte üç su bardağı süt

1 paket vanilya

1 çay kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

1 yemek kaşığı tereyağı

Orman meyveli sosu için:

1 avuç böğürtlen

1 avuç frambuaz

120 mililitre su (Yarım su bardağı)

10 gram nişasta (1 yemek kaşığı)

14 gram şeker (1 yemek kaşığı)

Kreması için:

3 adet yumurta sarısı

250 mililitre süt (1 su bardağı)

50 gram şeker (4 yemek kaşığı)

15 gram mısır nişastası (2 yemek kaşığı)

35 gram un (Çeyrek su bardağı)

1 paket vanilya

20 gram tereyağı (Bir buçuk yemek kaşığı)

Çeyrek paket kremşanti



YAPILIŞI



Kreması için; ilk önce şeker ve sütü bir tencerede karıştırıp kenarlarından hafif fokurdatalım. Başka bir kapta yumurta sarıları, vanilya, un ve nişastayı çırpalım. Isıttığımız sütü yavaş yavaş bu kaba aktarıp iyice kaynaşmalarını sağlayalım. Tekrar tencereye alıp ocakta bir tur kaynadığını görünce ateşten alalım. Tereyağını ekleyip tüm karışımla iyice samimi olana kadar karıştıralım. Kremayı dolapta 1 saat kadar üşüttükten sonra çırpılmış kremşantiyi ekleyip iyice karıştıralım ve buzdolabına park edelim.



Orman meyveli sosu için; nişasta ve suyu karıştırdıktan sonra ne var ne yok tüm malzemeyi tavada pişirip 1 tur fokurdadıktan sonra kenarda 5 dakika soğumaya bırakın.



Tost ekmeklerini kızartmadan önce; 2 yumurta, süt, tarçın, şeker ve vanilyayı bir kapta buluşturup iyice samimi olana kadar çırpalım. Tost ekmeklerinin her bir yüzünü 10 saniye kadar yumurtalı karışımda bekletip kenara alalım. Tereyağını tavada eritip yumurtalı karışıma buladığımız ekmeklerin her bir yüzü kızarana kadar pişirelim. Kızaran tost ekmeklerinin arasına krema, orman meyveli sos ve akça ağaç şurubu ekleyip afiyetle yiyelim.



Günün manisi



Tarsus’tur dünyanın başkenti

Görmedi böyle şehir daha galaksi

Bu konu tartışmaya kapalı

İddia dahi edilemez aksi

Karşınızda tost gibi tost

Ama kendisi biraz Tarsusi