BİST1.477-0.22EURO9.07-0.05USD7.43-0.01ALTIN452.98-0.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerPazar Haberleri Tam kararında tarifler
    ABONE OL
    03.01.2021 - 03:00 | | Kaan Yarman

    Tam kararında tarifler

    Tam kararında tarifler
    Kaan Yarman

    Tarsusi French toast
    (Yumurtalı ekmek)

    MALZEMELER

    5 adet tost ekmeği

    2 yumurta

    1 yemek kaşığı şeker

    Dörtte üç su bardağı süt

    1 paket vanilya

    1 çay kaşığı tarçın

    2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

    1 yemek kaşığı tereyağı

    Orman meyveli sosu için:

    1 avuç böğürtlen

    1 avuç frambuaz

    120 mililitre su (Yarım su bardağı)

    10 gram nişasta (1 yemek kaşığı)

    14 gram şeker (1 yemek kaşığı)

    Kreması için:

    3 adet yumurta sarısı

    250 mililitre süt (1 su bardağı)

    50 gram şeker (4 yemek kaşığı)

    15 gram mısır nişastası (2 yemek kaşığı)

    35 gram un (Çeyrek su bardağı)

    1 paket vanilya

    20 gram tereyağı (Bir buçuk yemek kaşığı)

    Çeyrek paket kremşanti

    YAPILIŞI

    Kreması için; ilk önce şeker ve sütü bir tencerede karıştırıp kenarlarından hafif fokurdatalım. Başka bir kapta yumurta sarıları, vanilya, un ve nişastayı çırpalım. Isıttığımız sütü yavaş yavaş bu kaba aktarıp iyice kaynaşmalarını sağlayalım. Tekrar tencereye alıp ocakta bir tur kaynadığını görünce ateşten alalım. Tereyağını ekleyip tüm karışımla iyice samimi olana kadar karıştıralım. Kremayı dolapta 1 saat kadar üşüttükten sonra çırpılmış kremşantiyi ekleyip iyice karıştıralım ve buzdolabına park edelim.

    Orman meyveli sosu için; nişasta ve suyu karıştırdıktan sonra ne var ne yok tüm malzemeyi tavada pişirip 1 tur fokurdadıktan sonra kenarda 5 dakika soğumaya bırakın.

    Tost ekmeklerini kızartmadan önce; 2 yumurta, süt, tarçın, şeker ve vanilyayı bir kapta buluşturup iyice samimi olana kadar çırpalım. Tost ekmeklerinin her bir yüzünü 10 saniye kadar yumurtalı karışımda bekletip kenara alalım. Tereyağını tavada eritip yumurtalı karışıma buladığımız ekmeklerin her bir yüzü kızarana kadar pişirelim. Kızaran tost ekmeklerinin arasına krema, orman meyveli sos ve akça ağaç şurubu ekleyip afiyetle yiyelim.

    Günün manisi

    Tarsus’tur dünyanın başkenti
    Görmedi böyle şehir daha galaksi
    Bu konu tartışmaya kapalı
    İddia dahi edilemez aksi
    Karşınızda tost gibi tost
    Ama kendisi biraz Tarsusi

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 6 kilometre kaçabildi

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 6 kilometre kaçabildi

    Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

    Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

    Trump tatilden niye erken döndü?

    Trump tatilden niye erken döndü?

    Geliyor! Salı günü etkisini gösterecek

    Geliyor! Salı günü etkisini gösterecek

    Sıradaki Haber