Tam kararında tarifler

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Tarsusi French toast
(Yumurtalı ekmek)
MALZEMELER
5 adet tost ekmeği
2 yumurta
1 yemek kaşığı şeker
Dörtte üç su bardağı süt
1 paket vanilya
1 çay kaşığı tarçın
2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu
1 yemek kaşığı tereyağı
Orman meyveli sosu için:
1 avuç böğürtlen
1 avuç frambuaz
120 mililitre su (Yarım su bardağı)
10 gram nişasta (1 yemek kaşığı)
14 gram şeker (1 yemek kaşığı)
Kreması için:
3 adet yumurta sarısı
250 mililitre süt (1 su bardağı)
50 gram şeker (4 yemek kaşığı)
15 gram mısır nişastası (2 yemek kaşığı)
35 gram un (Çeyrek su bardağı)
1 paket vanilya
20 gram tereyağı (Bir buçuk yemek kaşığı)
Çeyrek paket kremşanti
YAPILIŞI
Kreması için; ilk önce şeker ve sütü bir tencerede karıştırıp kenarlarından hafif fokurdatalım. Başka bir kapta yumurta sarıları, vanilya, un ve nişastayı çırpalım. Isıttığımız sütü yavaş yavaş bu kaba aktarıp iyice kaynaşmalarını sağlayalım. Tekrar tencereye alıp ocakta bir tur kaynadığını görünce ateşten alalım. Tereyağını ekleyip tüm karışımla iyice samimi olana kadar karıştıralım. Kremayı dolapta 1 saat kadar üşüttükten sonra çırpılmış kremşantiyi ekleyip iyice karıştıralım ve buzdolabına park edelim.
Orman meyveli sosu için; nişasta ve suyu karıştırdıktan sonra ne var ne yok tüm malzemeyi tavada pişirip 1 tur fokurdadıktan sonra kenarda 5 dakika soğumaya bırakın.
Tost ekmeklerini kızartmadan önce; 2 yumurta, süt, tarçın, şeker ve vanilyayı bir kapta buluşturup iyice samimi olana kadar çırpalım. Tost ekmeklerinin her bir yüzünü 10 saniye kadar yumurtalı karışımda bekletip kenara alalım. Tereyağını tavada eritip yumurtalı karışıma buladığımız ekmeklerin her bir yüzü kızarana kadar pişirelim. Kızaran tost ekmeklerinin arasına krema, orman meyveli sos ve akça ağaç şurubu ekleyip afiyetle yiyelim.
Günün manisi
Tarsus’tur dünyanın başkenti
Görmedi böyle şehir daha galaksi
Bu konu tartışmaya kapalı
İddia dahi edilemez aksi
Karşınızda tost gibi tost
Ama kendisi biraz Tarsusi