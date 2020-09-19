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19.09.2020 - 15:36 |

"100 yıllık kulüplere siyaset bulaştırılmasın"

Torbalı'da yaşanan bir siyasi polemikte Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'ya cevap verirken Göztepe ismini kullanmasına iş dünyasından da tepki geldi.

"100 yıllık kulüplere siyaset bulaştırılmasın"
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Torbalı'da yaşanan bir siyasi polemikte Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'ya cevap verirken Göztepe ismini kullanmasına iş dünyasından da tepki geldi.

Sarıgedik, "Herhangi bir siyasi partiye tarafgir olmadan söylüyorum ki İzmir'in 100 yıllık spor kulüplerinin adını, günlük politik tartışmalarla yıpratmayı doğru bulmuyorum. Spor kulüplerimiz yalnızca oyuncu, yönetici ve çalışanlardan oluşmuyor. Her biri birer camia ve binlerce, on binlerce taraftarları var. Bu değerlerimizi yıpratmamalı, aksine korumalıyız. Bu sebepler Sayın Uygur'un bir daha böyle bir hataya düşmeyeceğini ve Göztepe camiasını üzmeyeceğini umuyorum." dedi.

"KARŞIYAKA YILLARINI KAYBETTİ"

Kulüplerin siyasi tartışmaların ortasında bırakıldığında nasıl zarar gördüğüne Karşıyaka örneğini veren Sarıgedik, "Bakın kulüplerin siyaset ve siyasiler nedeniyle nasıl yıprandığını en yakın zamanda Karşıyaka'da gördük. Bugün Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ın stat için olan istekliliği, geçmiş başkan döneminde de olsaydı, Karşıyaka kendi stadında maç yapabilecekti. Siyasi bloklaşma kulüplerin yıllarına ve geleceğine mal olabiliyor. Siyasiler, camiası olan bu kulüpler hakkında konuşurken ince eleyip sık dokumalı." diye konuştu.

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