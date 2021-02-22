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22.02.2021 - 22:40 |

12 Dev Adam'da 4 oyuncu çift hanelere ulaştı

A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 6. ve son maçında Hırvatistan'ı 84-78 yenerek grup mücadelesini galibiyetle tamamladı. Milli takımda ilk beşte maça başlayan Shane Larkin'in (16) yanı sıra kenardan oyuna dahil olan Buğrahan Tuncer (17), Sertaç Şanlı (17) ve Melih Mahmutoğlu (12) çift hanelere ulaştı.

12 Dev Adam'da 4 oyuncu çift hanelere ulaştı
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A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 6. ve son maçında Hırvatistan'ı 84-78 yenerek grup mücadelesini galibiyetle tamamladı.

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, üst üste ikinci galibiyetini aldı. Elemelerde 3. kez kazanan A Milli Takım, D Grubu'nu 3. sırada bitirdi. 

İlk dört maçını kazanarak grubu lider bitirmeyi garantileyen Hırvatistan ise Hollanda'nın ardından Türkiye maçından da mağlup ayrıldı. 

Türkiye ve Hırvatistan gibi Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden Hollanda son maçların ardından D Grubu'nda ikinci sırada yer aldı. İsveç ise grubu son sırada tamamladı.

12 Dev Adamda 4 oyuncu çift hanelere ulaştı

Mehmet Okur sahada

Türkiye Basketbol Federasyonunun davetlisi olarak İstanbul'a gelen eski milli oyuncu Mehmet Okur, Hırvatistan ile oynanan maç öncesi millilerle birlikte sahaya çıktı. 

Oyunculara maç öncesi ısınma çalışmalarında yardımcı olan Mehmet Okur, daha sonra mücadeleyi protokol tribününden takip etti. 

Karşılaşmayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbol camiasının önde gelen isimleri de izledi. 

4 oyuncu çift hanelere ulaştı 

Milli takımda ilk beşte maça başlayan Shane Larkin'in (16) yanı sıra kenardan oyuna dahil olan Buğrahan Tuncer (17), Sertaç Şanlı (17) ve Melih Mahmutoğlu (12) çift hanelere ulaştı. 

Buğrahan ve Larkin ayrıca yedişer asistle hücumda takımlarına önemli katkıda bulundu. Buğrahan ayrıca 5 ribauntla etkili bir oyun sergiledi.

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