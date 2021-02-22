• 22 Şubat 2021 - 22:09 • Son Güncelleme:
Son dakika - Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! Her şey bitti derken...
Süper Lig'de 54 puanla zirvede yer alan Galatasaray sezon sonu için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takımın uzun süredir peşinde olduğu yıldız isim içim kötü haber geldi.
• 22 Şubat 2021 - 22:09 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 54 puanı bulunan Galatasaray zirvede yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, önümüzdeki sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Olimpiu Morutan hamlesi
Galatasaray'ın FCSB forması giyen 21 yaşındaki orta saha Olimpiu Morutan ile ilgilendiği iddia edilmişti ki söz konusu iddialar sonrası FCSB'in sahibi Gigi Becali'den açıklamalar geldi
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1.5 yıldır izleniyor
Steaua'da forma giyen Morutan'ın 1.5 yıl takip edildiği ve yeni sezon öncesi transfer için harekete geçileceği öğrenildi. Genç yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
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