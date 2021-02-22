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• 22 Şubat 2021 - 22:09 • Son Güncelleme:

Son dakika - Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! Her şey bitti derken...

Süper Lig'de 54 puanla zirvede yer alan Galatasaray sezon sonu için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takımın uzun süredir peşinde olduğu yıldız isim içim kötü haber geldi.

• 22 Şubat 2021 - 22:09 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 54 puanı bulunan Galatasaray zirvede yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, önümüzdeki sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor.

2Mostafa Mohamed beklentileri karşıladı

Mostafa Mohamed beklentileri karşıladı

Zamalek takımından transfer edilen Mostafa Mohamed, dört maçta dört gollük performansıyla takdir topladı. Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou, Florin Andone, Radamel Falcao gibi isimler, sarı-kırmızılıları tatmin etmezken, Mısırlı forvet ise beklentileri karşıladı.

3Olimpiu Morutan hamlesi

Olimpiu Morutan hamlesi

Galatasaray'ın FCSB forması giyen 21 yaşındaki orta saha Olimpiu Morutan ile ilgilendiği iddia edilmişti ki söz konusu iddialar sonrası FCSB'in sahibi Gigi Becali'den açıklamalar geldi

4Büyük beklenti var

Büyük beklenti var

Türkiye'den Fenerbahçe ile ismi anılan Dennis Man'ı 13 milyon Euro karşılığında Parma'ya satan Becali, Morutan ile bir büyük satış daha gerçekleştirmeyi planlıyor.

515 milyon euronun altında kimseye vermem

"15 milyon euronun altında kimseye vermem"

ProSport'a açıklamalarda bulunan Gigi Becali şu ifadeleri kullandı: "İndirim yok. Morutan'ı kim isterse 15 milyon Euro üzerinden konuşmalı. Bu fiyatın altında kimseye vermem"

6Galatasaray, somut bir teklifte bulunmadı

'Galatasaray, somut bir teklifte bulunmadı'

Galatasaray, bana somut bir teklifte bulunmadı. Giovanni'ye veya başka birine sordular. Ama Türkler, Parma'nın Dennis Man için yaptığı teklif gibi bir teklif göndermediler" ifadelerini kullandı.

7Morutan, sabırlı olmalı

"Morutan, sabırlı olmalı"

Morutan'ın transfer adına sabırlı olması gerektiğini de belirten Becali, "Morutan, sabırlı olmalı. Onunla birlikte takım olarak şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Pek çok kişi ona 10 numarayı vermemi söylüyor ama onun da zamanı gelecek. Tanase hala takımda" dedi.

81.5 yıldır izleniyor

1.5 yıldır izleniyor

Steaua'da forma giyen Morutan'ın 1.5 yıl takip edildiği ve yeni sezon öncesi transfer için harekete geçileceği öğrenildi. Genç yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

94 gol 10 asist

4 gol 10 asist

Morutan hem oynadığı bölge hem de sol ayağını çok etkili kullanması nedeniyle Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak gösteriliyor. Genç yıldız 18 maçta 4 gol atarken, 10 da asist yaptı.

10Başka kulüpler peşinde

Başka kulüpler peşinde

Morutan'ı birçok Avrupa kulübü de yakından izliyor. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018'de 700 bin Euro bonservis bedeliyle Botosani'den FCSB'e transfer olmuştu.

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