25.09.2020 - 07:00 |
14 milyar $ virüsle eridi
Koronavirüs salgınının futbol ekonomisine etkileri ortaya çıktı. FIFA sürecin futbola maliyetinin 14 milyar dolar olduğunu açıkladı.
ONUR DİNÇER
İptal edilen ve ertelenen maçlar, karşılaşmaların seyircisiz oynanması, fikstürdeki karışıklıklar, televizyon yayın gelirlerindeki zararlar kaybın sebepleri olarak gösterildi. Yıllık 40-45 milyar dolar düzeyinde olan dünya futbol ekonomisinin üçte birinin ortaya çıkan süreçten etkilendiği tespit edildi.
Avrupa’nın en büyük 20 ligindeki kulüplerin gelir kayıpları 4 milyar euro olarak belirlendi. FIFA’nın bu süreçte ortaya çıkan zararı azaltmak adına harekete geçtiği , oluşturulan fon için başvuruda bulunan 150’den fazla futbol federasyonuna 1.5 milyar dolar yardım yapıldığı vurgulandı.