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25.09.2020 - 07:00 |

14 milyar $ virüsle eridi

Koronavirüs salgınının futbol ekonomisine etkileri ortaya çıktı. FIFA sürecin futbola maliyetinin 14 milyar dolar olduğunu açıkladı.

14 milyar $ virüsle eridi
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ONUR DİNÇER

İptal edilen ve ertelenen maçlar, karşılaşmaların seyircisiz oynanması, fikstürdeki karışıklıklar, televizyon yayın gelirlerindeki zararlar kaybın sebepleri olarak gösterildi. Yıllık 40-45 milyar dolar düzeyinde olan dünya futbol ekonomisinin üçte birinin ortaya çıkan süreçten etkilendiği tespit edildi.

Avrupa’nın en büyük 20 ligindeki kulüplerin gelir kayıpları 4 milyar euro olarak belirlendi. FIFA’nın bu süreçte ortaya çıkan zararı azaltmak adına harekete geçtiği , oluşturulan fon için başvuruda bulunan 150’den fazla futbol federasyonuna 1.5 milyar dolar yardım yapıldığı vurgulandı.

Floriana Messina, yayın öncesi son halini paylaştı...
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