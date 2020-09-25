14 milyar $ virüsle eridi

ONUR DİNÇER

İptal edilen ve ertelenen maçlar, karşılaşmaların seyircisiz oynanması, fikstürdeki karışıklıklar, televizyon yayın gelirlerindeki zararlar kaybın sebepleri olarak gösterildi. Yıllık 40-45 milyar dolar düzeyinde olan dünya futbol ekonomisinin üçte birinin ortaya çıkan süreçten etkilendiği tespit edildi.



Avrupa’nın en büyük 20 ligindeki kulüplerin gelir kayıpları 4 milyar euro olarak belirlendi. FIFA’nın bu süreçte ortaya çıkan zararı azaltmak adına harekete geçtiği , oluşturulan fon için başvuruda bulunan 150’den fazla futbol federasyonuna 1.5 milyar dolar yardım yapıldığı vurgulandı.