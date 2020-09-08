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08.09.2020 - 20:30 | | Muhammer Ay SAMSUN (İHA) -

17 yaşındaki futbolcu kansere yenik düştü

Ünyespor Futbol Kulübü U-19 takımı oyuncularından 17 yaşındaki Mert Yaman Karayiğit, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

17 yaşındaki futbolcu kansere yenik düştü
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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde uzun bir süredir kanser tedavisi gören Ünyespor U-19 takımı oyuncularından 17 yaşındaki Mert Yaman Karayiğit, bu sabah hayata veda etti. Genç futbolcu Ordu'nun Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

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