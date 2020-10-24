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24.10.2020 - 13:02 |

1v1 LoL turnuvası Red Bull Solo Q’da final heyecanı 24 Ekim’de

Türkiye’nin en iyi oyuncularını bir araya getiren ve binlerce düellocunun mücadele ettiği ‘1v1’ League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q’da büyük finale gelindi. Amatör oyuncuların kıyasıya mücadele ettiği Red Bull Solo Q’da 8 finalist 24 Ekim Cumartesi günü Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenecek büyük finalde yarışacak. 8 büyük League of Legends yayıncısının da Vadi’nin Ustası unvanı için mücadele edeceği nefes kesen final heyecanı saat 17.00’da Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak.

1v1 LoL turnuvası Red Bull Solo Q’da final heyecanı 24 Ekim’de
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Vadi, ‘1v1’de şampiyonunu arıyor. Türkiye’nin en iyi düellocularının yarıştığı ‘1v1’ League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q’da final anına gelindi. Eleme etaplarında başarılı olan en iyi 8 oyuncu, 24 Ekim 2020 Cumartesi günü şampiyonluk için mücadele edecek. Esma Sultan Yalısı’nda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenecek Red Bull Solo Q Türkiye Finali nefes kesen bir kapışmaya sahne olacak ve Türkiye şampiyonu belirlenecek.  

Eleme etaplarında başarılı olan ve büyük finale katılmaya hak kazanan 8 düellocu ise aşağıdaki gibi; 

  • Ulvi ‘’KheanJaii’’ Hakan Terzi 
  • Emir ‘’ChillViolin’’ İçöz  
  • Ozan"Jackie Walnuts"Asal 
  • Taha Mertcan "Drogo Wannabe" Akbaba   
  • Berkay "Kazing" Özyurt  
  • Muhammet Emir "ŞAMPİYONLUK 1" Özdemir 
  • Ekrem “Retyx” Şeref 
  • Berke “Hadounken” Aytar 

Ekim ayı boyunca Red Bull Türkiye Twitch kanalında Türkiye’nin en büyük League of Legends yayıncıları arasında yer alan 8 büyük yayıncının yarıştığı Red Bull Solo Q: Vadi’nin Ustaları’nda da şampiyon belli oluyor. 24 Ekim’de Red Bull Solo Q: Vadi’nin Ustaları şampiyonu olmak için yarı finale kalan 4 yayıncı ise Asım Cihad “fabFabulous” Karakaya, Berke “Thaldrin” Demir, Koray “Naru” Bıçak ve Kaan “Elwind” Atıcı oldu. 

1v1 LoL turnuvası Red Bull Solo Q’da final heyecanı 24 Ekim’de

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