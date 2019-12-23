2010-11’den beri!

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında bugün oynanacak mücadele, ligin altını ve üstünü yakından ilgilendirecek. Bordo-mavililer, üst sıralarda yarışa ortak olmaya devam etmek isterken, ev sahibi yeşil-beyazlılar ise kazanarak, düşme korkusundan uzaklaşmayı amaçlıyor.



İki takım arasında yapılan 36 karşılaşmada Karadeniz ekibi 18-9 üstünlük sağlarken, birbirleriyle yapılan bu karşılaşmalardaki son rakamlar dikkat çekici...

Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında son 6 maçta galip gelemedi. Ligde rakibini deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 2-1’lik skorla yenen bordo-mavililer, Konya’da daha sonra oynanan 6 müsabakada 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi. Rakibiyle ligde yaptığı son 6 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte üçer galibiyet ve beraberlik aldı.



İki ekip arasında Konya’da oynanan 18 karşılaşmanın 8’i beraberlikle sonuçlanırken, 6 maçı Trabzonspor, 4 maçı da ev sahibi ekip üstün tamamladı.

Kamp Antalya’da

Ligde ilk yarının bitimine az bir zaman kala, Trabzonspor’un devre arası kamp programı belli oldu.

Bordo-mavililer kamp için Antalya’yı tercih etti. 4 Ocak’ta Antalya’da toplanacak olan Karadeniz ekibi, 11 Ocak’a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

Hosseini götürülmedi

Trabzonspor, Konya maçının son hazırlıklarını dün tamamladı ve bu kente giderek kampa girdi.Trabzonspor, Konya maçının son hazırlıklarını dün tamamladı ve bu kente giderek kampa girdi.Bordo-mavililerde sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz dışında Majid Hosseini de sakatlığı nedeniyle karşılaşma kadrosuna alınmadı. Kulüp doktoru Hakan Ayaz, “Bel kaslarında spazma bağlı bel ağrısı şikayeti bulunan Hosseini’nin tedavisi ve fizyoterapist nezaretinde saha çalışmaları sürmektedir. Oyuncumuzun tam olarak hazır olmaması nedeniyle Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir” dedi.Karadeniz ekibinde Campi, Yusuf Sarı ve Nwakaeme 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alıyor.