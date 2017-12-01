2018 FIFA Dünya Kupası kuraları çekildi!

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması kuraları çekildi.



Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker'in sunuculuğunu üstlendiğini kura çekiminin açılış konuşmasında söz alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvada mücadele eden takımlara başarı diledi.



Eski yıldız futbolculardan Alman Miroslav Klose, Brezilyalı Pele ve Cafu, İngiliz Gordon Banks, Fransız Laurent Blanc, İtalyan Fabio Cannavaro, Uruguaylı Diego Forlan, Arjantinli Diego Maradona, İspanyol Carles Puyol ve Rus Nikita Simonya'nın da katıldığı kura çekimi öncesinde Rus şarkıcı Alsou ile Portekizli-Amerikalı gitarist Nuno Bettencourt kısa bir konser verirken, Rus halk dansları gösterisi yapıldı

GRUPLAR

A Grubu: Rusya, Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan

B Grubu: Portekiz, İspanya, İran, Fas

C Grubu: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya

D Grubu: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya

E Grubu: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan

F Grubu: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore

G Grubu: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama

H Grubu: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya

FIFA 2018 DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDECEK OLAN TAKIMLAR VE YER ALDIĞI TORBALAR

1. Torba: Rusya, Almanya, Brezilya, Portekiz, Arjantin, Belçika, Polonya, Fransa

2. Torba: İspanya, Peru, İsviçre, İngiltere, Kolombiya, Meksika, Uruguay, Hırvatistan

3. Torba: Danimarka, İzlanda, Kosta Rika, İsveç, Tunus, Mısır, Senegal, İran

4. Torba: Sırbistan, Nijerya, Avustralya, Japonya, Fas, Panama, Güney Kore, Suudi Arabistan

2018 DÜNYA KUPASI'NDA TORBALAR NASIL BELİRLENDİ?

Bu Dünya Kupası’yla birlikte torba sistemi de değişti. Eskiden ilk torbada en iyi takımlar olurken geri kalan torbalar coğrafi duruma göre belirleniyordu. Artık bütün torbalar FIFA Dünya Sıralaması’na göre şekillendi. Rusya ev sahibi avantajıyla ilk torbada yer alırken Ekim 2017 sıralamasında 8. sırada bulunan İspanya 2. torbada yer alan ilk takım oldu.

Kurada Avrupa kıtası ülkeleri hariç aynı kıtadan iki takım aynı grupta yer alamayacaklar. Aynı grupta en fazla iki tane Avrupa ülkesi olabilecek. Avrupa kıtasının farkı Dünya Kupası'na 14 tane ülke gönderiyor olması.

2018 DÜNYA KUPASI'NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK OLAN STADYUMLAR

Dünya Kupası finallerini sunmak için Rusya'dan toplam 11 şehir seçilmiştir. Bunlar: Kaliningrad, Kazan, Moskova, Nijniy Novgorod, Rostov-na-Donu, Sankt-Peterburg, Samara, Saransk, Soçi, Volgograd, ve Yekaterinburg'dur. Turnuva maçları, 11 ev sahibi şehirde bulunan 12 stadyumda yapılacaktır.

FIFA, DÜNYA KUPASI'NI KALDIRAN ÜLKEYE NE KADAR ÖDEYECEK?

Şampiyon - 38 milyon dolar

İkinci - 28 milyon dolar

Üçüncü - 24 milyon dolar

Dördüncü - 22 milyon dolar

5-8 arası - 16 milyon dolar

9-16 arası - 12 milyon dolar

17-32 arası - 8 milyon dolar

YILDIZLAR GEÇİDİ

Rusya'daki geceye eski yıldız futbolculardan İngiliz Gordon Banks, Fransız Laurent Blanc, Brezilyalı Cafu, İtalyan Fabio Cannavaro, Uruguaylı Diego Forlan, Arjantinli Diego Maradona, İspanyol Carles Puyol ve Rus Nikita Simonya’da katıldı...