2021’in ilk şampiyonu

Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen senenin ilk ATP turnuvası Antalya Open’da tekler şampiyonu Alex De Minaur oldu. Dünya 23 numarası raket, final mücadelesinde ilk sette 2-0 öndeyken Kazak rakibi Alexander Bublik’in sakatlığı nedeniyle maçtan çekilmesiyle mutlu sona ulaştı.



Turnuvanın 4 numaralı seribaşı Minaur, dördüncü ATP kupasını kaldırdığı mücadelenin ardından Milliyet’in sorularını yanıtladı. Avustralyalı tenisçi “Antalya’da finale gelene kadar yalnızca bir set verdim, iyi bir performans sergiledim ve şampiyonlukla noktaladığım için mutluyum. Avustralya Açık öncesinde benim için önemli bir adım oldu” dedi.



Alex De Minaur “Antalya Open’daki şampiyonluğum bugüne kadarki şampiyonluklarım içerisinde önemli bir yere sahip. Çünkü içinde bulunduğumuz zorlu süreç nedeniyle farklı koşullarda mücadele ettiğimiz bir dönemi yaşadık ve benim sezona iyi bir başlangıç yapmamı sağladı” diyerek şöyle devam etti:



“Gerçekten dikkate değer bir haftayı geride bıraktık. Her şeyin tek bir yerde toplaştığı bir organizasyonda koşullar gereği otelden korta, korttan otele şeklinde geçen ancak kortta iyi mücadelelerin sergilendiği bir turnuva oldu.”