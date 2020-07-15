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15.07.2020 - 15:48 |

2022 FIFA Dünya Kupası finali Lusail Stadı'nda

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final maçının 80 bin kapasiteli Lusail Stadı'nda oynanacağı açıklandı.

2022 FIFA Dünya Kupası finali Lusail Stadı'nda
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FIFA, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’nın maç takvimini açıkladı. Turnuva 21 Kasım'da başlayıp 18 Aralık'ta sona erecek.

Maç saatleri ise 13:00, 16:00, 19:00 ve 22:00 olarak belirlendi.

2022 FIFA Dünya Kupası finali Lusail Stadı'nda oynanacak
Katar'ın 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası finali 80 bin kapasiteli Lusail Stadı'nda oynanacak. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2022 Dünya Kupası 21 Kasım'da 60 bin kapasiteli Al Bayt Stadı'nda Katar'ın maçıyla başlayacak. Grup aşamasında günde 4 karşılaşmanın yapılacağı turnuvanın finali 18 Aralık'ta 80 bin kapasiteli Lusail Stadı'nda gerçekleştirilecek.

2022 FIFA Dünya Kupası finali Lusail Stadında

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