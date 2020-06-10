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HaberlerDünya Kupası Haberleri 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahibi 25 Temmuz'da belirlenecek
10.06.2020 - 16:43 | | ANKARA (AA)

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahibi 25 Temmuz'da belirlenecek

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülke, 25 Temmuz'da belli olacak.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahibi 25 Temmuz'da belirlenecek
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FIFA'dan yapılan açıklamada, Brezilya'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanabilecek kemer sıkma tedbirlerini göz önünde bulundurarak 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası adaylığından çekilme kararının, kabul edildiği belirtildi. 

Kolombiya, Japonya ve ortak adaylık başvurusu yapan Avustralya ile Yeni Zelanda arasında turnuvaya ev sahipliği yapacak adayın belirlenmesini sağlayacak oylama, 25 Temmuz Cumartesi günü video konferans yoluyla yapılacak.

2019'da Fransa'da yapılan önceki turnuvanın televizyondan rekor sayıda seyirci tarafından takip edildiğini hatırlatan FIFA Genel Sekreteri Fatma Samoura, "Bu turnuvanın ev sahipliği sürecindeki kaliteli adaylar, kadın futbolunun son dönemde yakaladığı büyük ivmeyle tamamen uyumlu. 2023 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparak kadın futbolunu bir sonraki seviyeye çıkaracak adayı, büyük bir heyecanla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupasının ev sahibi 25 Temmuzda belirlenecek

 

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