41 yaşındaki Dong-Gook Lee, Güney Kore'yi sallıyor

Güney Kore’de ligin ilk beş haftası geride kalırken, lider durumda bulunan Jeonbuk Motors’un emektar santrforu Dong-Gook Lee, performansıyla yeni sezona damga vurdu. 41 yaşındaki futbolcu, hafta sonunda FC Seul’u deplasmanda yendikleri maçta iki gol birden atarak galibiyetin mimarı oldu, forma giydiği üç maçta kaydettiği üç golle ilerleyen yaşına karşın formundan bir şey kaybetmediğini ortaya koydu.

Yedi lig ve şampiyonlar ligi şampiyonluğu

Dong-Gook Lee, 2009’da Jeonbuk Motors’a 30 yaşındayken transfer olduğunda takımın tarihinde şampiyonluk yoktu. İlki o yıl olmak üzere bugüne kadar yedi lig şampiyonluğu elde ettiler. Yeşil-beyazlı ekipte bu süreçte 434 maça çıkan ve 204 gol atıp, 39 gol pası veren futbolcu, zirvesine yedi kez çıktıkları ligdeki başarılarında ve Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda da başrolü oynadı.

Lig tarihinin en golcü oyuncusu

K-League tarihinin en golcü ismi unvanı da Jeonbuk’un deneyimli oyuncusuna ait… 117 gole ulaştığı 2012 sezonunda lig tarihinin en çok gol atan ismi olarak rekoru kıran Dong-Gook Lee, o tarihten sonra her fileleri havalandırdığında kendi rekorunu geliştirdi, bugün itibariyle ulaştığı 213 rakamıyla çıtayı çok yükseğe koyarak, bu rekoru ulaşılması güç bir seviyeye taşıdı.

Floyd’u andı, ‘artık bitsin’ dedi

FC Seul filelerini iki kez havalandıran Dong-Gook Lee, kaptan olarak sahaya çıktığı maçın yıldızı olurken, sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmedi. ABD’de polis tarafından öldürülen George Floyd’u unutmayan tecrübeli golcü, gol sevincinde diz çökerek hayatını kaybeden ismi andı.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, yurt dışında top koşturduğu dönemde kendisinin de ayrımcı hareketlerle karşı karşıya kaldığını söyleyen 41 yaşındaki futbolcu “Ben de zamanında mağdur oldum. Umarım ırkçılık artık yeryüzünden tamamen silinir ve gelecekte çocuklarımızın dünyasında böyle bir şey hiç kalmamış olur” dedi.

Tuncay Şanlı’nın takım arkadaşıydı

Dong-Gook Lee, Dünya kupalarında formasını giydiği Güney Kore Milli Takımı’nın da gelmiş geçmiş en önemli oyuncularından birisi haline geldi. 105 kez giydiği a milli takım formasıyla 33 gol kaydetti. Koreli futbolcu 2007-08 sezonunda Middlesbrough’ta, Tuncay Şanlı ile birlikte top koşturmuştu.