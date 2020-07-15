5 oyuncu deÄŸiÅŸtirme hakkÄ±nÄ± en fazla BaÅŸakÅŸehir kullandÄ±

UluslararasÄ± Futbol BirliÄŸi Kurulu (IFAB) FIFA'nÄ±n Kovid-19 salgÄ±nÄ± nedeniyle ertelenen liglerde oluÅŸabilecek fikstÃ¼r yoÄŸunluÄŸu yÃ¼zÃ¼nden takÄ±mlara bir maÃ§ta 5 oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi hakkÄ± verme Ã¶nerisini kabul edince, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu da (TFF) talimat dÃ¼zenlemesi yaparak sezonun kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼ iÃ§in bu uygulamayÄ± devreye aldÄ±.Â

SÃ¼per Lig'de 27. haftadan itibaren uygulanan yeni oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi kuralÄ± doÄŸrultusunda takÄ±mlar 6 hafta boyunca 438 oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi hakkÄ± kullandÄ±.Â TakÄ±mlar 28. haftada 81 oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸine giderken, bu sayÄ± 31. haftada 67'de kaldÄ±.

Ligde 6 haftalÄ±k sÃ¼reÃ§te en fazla oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸini yapan lider Medipol BaÅŸakÅŸehir'da teknik direktÃ¶r Okan Buruk, 28 kez oyuna mÃ¼dahale etti.Â Medipol BaÅŸakÅŸehir'i 27'ÅŸer deÄŸiÅŸiklikle BtcTurk Malatyaspor ile GÃ¶ztepe takip etti. Hes Kablo Kayserispor'un sadece 21 deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±ÄŸÄ± ilk 6 haftada Frapot TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, FenerbahÃ§e ve Ä°ttifak Holding Konyaspor'un deÄŸiÅŸiklik sayÄ±sÄ± 22'de kaldÄ±.

FenerbahÃ§e hiÃ§bir maÃ§ta 5 deÄŸiÅŸilik yapmadÄ±

SÃ¼per Lig'de geride kalan 6 haftalÄ±k sÃ¼reÃ§te FenerbahÃ§e hiÃ§bir mÃ¼sabakada 5 oyuncu deÄŸiÅŸiklik hakkÄ±nÄ± kullanmadÄ±. Medipol BaÅŸakÅŸehir ile BtcTurk Yeni Malatyaspor ise tÃ¼m maÃ§larda en az 4 deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti.

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