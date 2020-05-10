9 pozitif sonuç sonrası Yakup Ateş: ‘Herkesin durumu iyi"

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sancaktepe Futbol Kulübü’nden 9 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması, futbol gündemini sarstı.



Grubunda play-off mücadelesi veren İstanbul temsilcisinde kulüp yönetimi vakit kaybetmeden Sağlık Bakanlığı’nın pandemi protokolünü uygulama kararı aldı. İdmanlar iptal edelirken; personel, teknik heyet ve futbolcular; 14 gün karantinada kalacak.

Teknik heyetten 2 ismin yanı sıra, 4 futbolcu ve 3 personelde virüs tespit edildiği fakat söz konusu kişilerde hastalıkla ilgili hiçbir belirti olmadığı aktarıldı. Sancaktepe Futbol Kulübü Sportif Direktörü Yakup Ateş konuyla ilgili yaptığı açıklamada test sonuçlarının herkesi şaşırttığını anlattı.

Durumları iyi

Virüs tespit edilen kişilerin durumlarının gayet iyi olduğunu söyleyen Ateş, “Tamamen kurallar gereği yapılan test sonuçlarında bu durumu öğrendik. Yani birinde belirti var da ne olur olmaz diye yapılan testler değil. O nedenle şaşkınız. Bir an önce karantina kurallarını uygulamamız gerekiyordu. Kimse merak etmesin, herkesin durumu şu an iyi. Sağlık Bakanlığı ile temas halindeyiz. Takımda antrenmanlar iptal edildi. Önceliğimiz sağlık. Biz liglerin oynanmasını isteyen bir kulübüz. Fakat öncelikle sağlıklı bir ortamda oynanmasından yanayız” dedi.

Kapılar kapandı

Koronavirüs testleri pozitif çıkan isimler hasta hakları nedeniyle ilan edilmedi. İstanbul ekibinde herkesin çok sağlıklı olduğu fakat 14 gün karantinayla hastalıktan tamamen kurtulmak için gayret edildiği bildirildi.



Geçtiğimiz hafta gruplar halinde düz koşulara başlayan Sancaktepe’de, 14 gün boyunca antrenman yapılmayacak. Karantina altındaki futbolcular evlerinde bireysel idman yapacak. Sağlık Bakanlığı tarafından tıpkı diğer kulüplere olduğu gibi teste sokulan Sancaktepe, test sonuçlarını vatandaşlık numaralarıyla girilen ‘E-nabız’ sisteminden öğrendi.

Resmiyet kazanmış sonuçların yarın kulübe verileceği belirtildi. Takım kadrosunda zaten yabancı oyuncu bulunmazken, vakaların ligler durduğunda İstanbul dışına giden isimlerde çoğunlukla görüldüğü kaydedildi.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin