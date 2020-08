94. Gazi Koşusu için artık sayılı saatler kaldı. 1927'den bu yana koşulan ve Türk atçılığının derbisi olarak kabul edilen koşu için geri sayım başladı. Peki, 94. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

94. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

94. Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda 30 Ağustos Pazar günü 17.15'te gerçekleştirilecek. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz gerçekleşecek koşu, TJK TV ve TAY TV’nin yanı sıra Kanal D, TRT Spor, Habertürk, TV100, Haber Global ve A Spor kanallarından da yayımlanacak.

İŞTE İKRAMİYE TUTARLARI

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 14’ü erkek, 1’i dişi olmak üzere 15 at katılacak. 2020 yılının şampiyon tayını belirleyecek çim pistteki 2400 metrelik koşunun birincilik ikramiyesi 1.750.000 TL olarak belirlendi. Koşuda ikinciye 700.000 TL, üçüncüye 350.000 TL, dördüncüye 175.000 TL, beşinci olacak safkana da 87.500 TL ikramiye ödenecek.

Koşuyu kazanan safkanın sahibi birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 2.455.250 TL ikramiye kazanacak. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503.125 TL’lik yetiştiricilik primi ile toplamda 2.958.375 TL’nin sahibi olacak.

SON 5 YILIN ŞAMPİYONU AHMET ÇELİK BU SEFER FAVORİ OLARAK İDDİALI

Gazi Koşusu'nu son 5 yılda kazanan jokey Ahmet Çelik, 94'üncüsünü yarışın favorilerinden "Call to Victory" adlı atla kazanmaya çalışacak.

Salgından dolayı yarışın seyircisiz olacağını vurgulayan Çelik, "Onun biraz burukluğu olacak ama Gazi Koşusu'nun heyecanı bambaşka. Şu anda heyecanla bekliyoruz. Bu sene 15 kayıtlı at var. Geçen senelere nazaran daha az atla yarış olacak. Daha önce plase atlara binmiştim, bu sene favori atla yarışacağım." şeklinde görüş belirtti.

Gazi Koşusu'nun hiçbir zaman kolay geçmediğine dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen 5 atla yarıştığınızda da zorlanırsınız. 22 atla güzel yere düştüğünde, şans yanında olduğu zaman sıkıntı olmayabilir. Atın kendine göre stili var. Bizim at şu anda her stili yapabilecek at. 3-4 ciddi rakibimiz var. Yarışın bütünü daha önemli. Birine en büyük rakip dersin gününde olmaz. 2 bin 400 metrelik yarışa birbirinden kaliteli safkanlar katılacak. Bu işin favorisi, sürprizi yok. Güç ve kalite olarak bir tık öndeyiz ama yinede her şey kısmet."

Gazi Koşusu'nun önemine değinen Çelik, "Gazi Koşusu'nda; Türk atçılığının, bu işi yapan insanların tek hedefi koşmak değil katılmak bile büyük gururdur. Katılıp kazandığınızda isminizi tarihe yazdırıyorsunuz. At yarışı olduğu müddetçe 'bu at kazanmış' diye adı sonsuza kadar altın harflerle tarihe yazılıyor. Kimseye nasip olmayacak şekilde üst üste 5 kez kazandım. Bundan dolayı da çok mutluyum." diye konuştu.

Yarışta yer alacak jokeylerden Ayhan Kurşun ise 30 yaşında olduğunu ve 10 senedir Gazi Koşusu'nda bulunduğunu dile getirdi.

Gazi Koşusu'na katılmanın herkes için büyük heyecan olduğunu belirten Kurşun, "Büyük bir favorimiz var. Ahmet Çelik 5 senedir üst üste kazanıyor. Bu sene de yüzde 80 şanslı görülen bir at. Tabii ki at yarışında 'kısmet at koşar baht kazanır' derler ya biz de şansımızı arayacağız. Atıma da güveniyorum. Tabii ki pistin şartları ne olur bilmiyorum. Benim atım biraz daha yumuşak pisti seviyor. Kazanmak müthiş bir duygu, şimdiye kadar kazanmadım, kazanırsak iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışta seyircinin olmamasının kendisini de üzdüğünü anlatan Kurşun, "Seyirci buranın rengi. Padokta bağırmaları, tezahürat etmeleri çok güzel oluyor. Yarışın son 200 metresinde uğultu olur, o olmayacak." ifadelerini kazandı.