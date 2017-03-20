20.03.2017 - 16:43 | | AA
A Milli Futbol Takımı, Antalya'ya gitti
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile yapacağı maç için Antalya'ya gitti.
Atatürk Havalimanı'nda toplanan futbolcular, THY'nin özel uçağıylaAntalya'ya hareket etti.
Milliler, Antalya Stadı'nda 24 Mart Cuma günü Finlandiya ile oynayacağı maç öncesi, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde kampa girecek.
Milli takım ilk antrenmanını bu akşam konaklayacağı otelin tesisinde gerçekleştirecek.